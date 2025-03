Pronostici Serie C 23 marzo: una multipla a quota 15 per guardare con interesse alle gare di domenica della terza serie italiana

In attesa della Nations League, con il match dell’Italia in programma in serata contro la Germania, visto anche il tempo inclemente in alcune zone della Penisola, serve un modo per poter riuscire a passare l’intero pomeriggio. Ecco che ci abbiamo pensato noi, a voi, con una bella multipla della Serie C.

Sì, la terza serie in Italia non è andata in vacanza, quindi in questo fine settimana si prende i riflettori con delle partite anche abbastanza importanti per l’intero campionato. In tutti i gironi regna l’equilibrio e tutte hanno bisogno di punti. Certo, ci sono anche delle partite che sembrano almeno sulla carta anche abbastanza indirizzate. Ma il totale ci dà una bella quota, che sicuramente ci potrebbe rallegrare il pomeriggio.

Pronostici Serie C: ecco cosa potrebbe succedere

Partiamo quindi dalle gare che secondo noi hanno poco da dire: nel senso, ci sono delle formazioni in grado di poter fare la differenza e che lottano per la promozione. Il Padova, ad esempio, e il Vicenza, che nel raggruppamento A si giocano il passaggio in cadetteria con i primi che, vista la classifica, partono leggermente avanti in quello che è il pronostico finale.

Nel girone B, invece, Pescara e Ternana, che lottano in questo caso per un miglior piazzamento nei playoff, hanno degli impegni che sembrano davvero agevoli, quindi occhio alla possibilità che le stesse si possano prendere l’intera posta in palio. Nel raggruppamento C, invece, c’è un interessante Catania-Crotone – due formazioni che puntavano alla promozione diretta ma che si trovano distanti dalle prime della classe – che può regalare gol e spettacolo. Insomma, sotto potrete vedere la nostra bomba a quota 15.

Vicenza-Caldiero Terme 1

Novara-Padova 2

Ternana-Perugia 1

Crotone-Catania gol

Monopoli-Casertana 1

Sestri Levante-Pescara 2

La quota totale di questa schedina su GoldBet è di 15,72 volte la posta.