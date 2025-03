Marquez contro Rossi, annuncio arrivato: l’incubo è dietro l’angolo

Marquez contro Rossi, annuncio arrivato e non è un bell’annuncio. L’incubo per il pilota italiano è dietro l’angolo

La loro rivalità in pista per molti anni ha fatto la storia di questo sport. Adesso uno non corre più, l’altro invece ha iniziato alla grande il 2025 con due vittorie nelle prime due gare del mondiale.

Valentino Rossi da un lato e Marc Marquez dall’altro. Caratteri opposti, gente totalmente agli antipodi, uniti solamente da una cosa: l’essere forti in sella ad una moto. Sì, perché può piacere o meno, ma lo spagnolo ha dimostrato e continua a farlo di essere uno dei grandi di questo sport. E forse nemmeno lui si aspettava di iniziare questa annata in così, con due vittorie e due “doppiette” con il fratello Alex. Con le due ultime gare vinte, Marquez ha toccato quota 64 successi nella classe regina della MotoGp e 90, in generale, in sella ad una moto, toccando anche una leggenda come Angel Nieto. E adesso l’obiettivo è arrivare proprio nell’olimpo.

Marquez contro Rossi: il destino è segnato

In cima ai più vincenti di sempre in questo sport ci sono due italiani: Valentino Rossi con 115 vittorie totale, alle spalle di Giacomo Agostini con 122. E con un paio di anni ancora di carriera davanti, è evidente che Marquez possa riuscire a raggiungerli. Adesso l’obiettivo diventa Il Dottore, ovviamente.

E intervistato da As, uno dei più importanti quotidiani spagnoli, a parlare ci ha pensato Uccio Salucci, numero uno al muretto del team VR46 e storico braccio destro di Rossi: “Bravo a lui, è vero che ora il suo obiettivo sono le 115 vittorie di Vale. Marquez è molto forte, ha una moto e un team fantastici. Non voglio che arrivi alle vittorie di Valentino, ma credo ci riuscirà“, ha commentato il manager azzurro. Insomma, anche gli amici più intimi di Valentino, uno di quelli che lo ha sempre accompagnato, dal primo all’ultimo minuto, dentro la sua carriera, fa capire che le possibilità che questo record rimanga ancora sulle spalle di Valentino sono minime. Un vero e proprio peccato.