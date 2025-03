I pronostici di giovedì 20 marzo: Nations League e Qualificazioni ai Mondiali

I pronostici di giovedì 20 marzo: al via i quarti di finale di Nations League, gli spareggi e le partite di qualificazione ai Mondiali

Per tornare a disputare la Final Four di Nations League l’Italia di Luciano Spalletti dovrà prendersi lo scalpo di una sua rivale storica, la Germania. Il commissario tecnico finora sta sfruttando bene la sua “seconda chance”, concessagli dalla federazione: nella fase a gironi di Nations League l’Italia ha mostrato un atteggiamento diverso rispetto a quello confusionario degli Europei.

Va a caccia di conferme anche la selezione di Julian Nagelsmann, che dopo la beffarda eliminazione ai quarti con la Spagna nell’Europeo casalingo si è parzialmente rifatta vincendo senza problemi il gruppo 3 di Nations League. Nagelsmann dovrà fare i conti con qualche assenza eccellente nei due match con l’Italia: Wirtz e Havertz, due dei talenti più luminosi, sono infortunati. Spalletti invece non avrà l’interista Dimarco e l’atalantino Retegui.

L’ultima vittoria azzurra con la Germania risale alla semifinale di Euro 2012. Da allora escludendo le amichevoli i tedeschi hanno avuto la meglio ad Euro 2016 (ai rigori) ma sono rimasti imbattuti anche nella scorsa edizione della Nations League (1-1 e 5-2 nella fase a gruppi). Gli ultimi quattro precedenti ufficiali hanno visto entrambe le squadre a segno, con il gol che si è verificato in sette degli ultimi otto precedenti.

I pronostici sulle altre partite

Negli altri quarti di finale la Francia appare superiore alla Croazia, così come il Portogallo dovrebbe uscire indenne dalla trasferta in Danimarca per poi centrare la qualificazione al ritorno. Promette spettacolo e gol come Italia-Germania anche Olanda-Spagna.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2+OVER 1,5 in Croazia-Francia, Nations League, ore 20:45

Vincenti

Turchia (in Turchia-Ungheria, Nations League , ore 18:00)

(in Turchia-Ungheria, Nations League ore 18:00) Grecia o pareggio (in Grecia-Scozia, Nations League , ore 20:45)

(in Grecia-Scozia, Nations League ore 20:45) Portogallo o pareggio (in Danimarca-Portogallo, Nations League , ore 20:45)

(in Danimarca-Portogallo, , ore 20:45) Italia o pareggio (in Italia-Germania, Nations League, ore 20:45)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Le partite da almeno due gol complessivi (OVER 1.5)

Armenia-Georgia , Nations League , ore 18:00

, , ore 18:00 Kosovo-Islanda , Nations League , ore 20:45

, , ore 20:45 Brasile-Colombia, Qualificazione ai Mondiali, ore 01:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Italia-Germania , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Olanda-Spagna , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Croazia-Francia, Nations League, ore 20:45

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 12.52 GOLDBET ; 13.11 SNAI; 12.52 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2+GOL in Ucraina-Belgio, Nations League, ore 18:45