Doccia gelata per Hamilton: è già addio

Doccia gelata per Hamilton: dopo una sola gara dentro la Ferrari è addio. Dall’Inghilterra sono certi di questo

Una sola gara, sotto la pioggia, chiusa al decimo posto, e per tutti è già finita. Sicuramente l’avvio di Lewis Hamilton dentro la Ferrari non è stato da ricordare. Anzi, anche per via di alcuni audio che sono venuti fuori, è da dimenticare. E in Inghilterra, così come riportato da formulapassion.it, ci sono andati giù in maniera subito pesante.

Sì, i commenti non lasciano spazio a nessuna interpretazione. Non lasciano spazio nemmeno alla possibilità – almeno stando al loro pensiero – di mettere in evidenza qualcosa di diverso. Eppure, Hamilton, lo aveva anche detto prima dell’inizio della stagione che avrebbe avuto bisogno di tempo per capire la macchina. Attenuanti che non sono piaciute a nessuno dei commentatori inglesi. Che hanno scritto questo, sentenziando, di fatto, una addio anticipato.

Doccia gelata per Hamilton: inglesi scatenati

Il Daily Mail ha stroncato il campione inglese senza mezzi termini: “L’avventura di Lewis Hamilton in Ferrari ha già il sapore di un tour d’addio. È determinato a godersi il viaggio, anche se dovesse essere accidentato come in questo fine settimana. Ha concluso decimo su quattordici sopravvissuti a questa gara piovosa e ha ammesso di aver avuto poca fiducia in se stesso e ha interagito con il suo nuovo ingegnere di gara Riccardo Adami come se non si fossero mai incontrati“.

E anche il giornalista Jonathan McEvoy è stato tutt’altro che gentile nei confronti del pilota della Ferrari: “Dopo essersi qualificato ottavo, una posizione più indietro rispetto al compagno di squadra Charles Leclerc, sorrideva da un orecchio all’altro come se avesse vinto alla lotteria. E in un certo senso ha scelto i numeri giusti: 60 milioni di sterline all’anno. Questo aiuta a calmare le acque, così come indossare il rosso sognato per una vita”. Insomma, niente è andato bene e anche i commenti continuano su questa scia. Chissà che cosa ne penserà Hamilton di tutto questo…