Sinner e Federica, coppia inaspettata: tifosi su di giri

Jannik e Federica, grande ovazione per la nuova coppia da sogno che ha subito infiammato il web: insieme sono una forza della natura.

Non siamo in grado di rispondere al quesito che migliaia e migliaia di tifosi continuano a porsi da ormai svariati mesi a questa parte. Semplicemente perché Jannik Sinner non ha detto e non ha fatto niente che ci permettesse di capire se fosse single o meno. Per quello che ne sappiamo, potrebbe essere ancora felicemente fidanzato con la sua collega Anna Kalinskaya, ma la verità è che i due tennisti non si vedono in giro insieme da un pezzo.

Difficile stabilire, dunque, se il suo cuore sia libero o meno. Certo è, al contrario, che c’è qualcuno che ha una voglia pazza di fare un doppio misto insieme a lui. Non è una metafora, ma solo la pura e semplicissima realtà dei fatti. C’è una donna, piuttosto famosa, che, nelle scorse ore, si è lasciata andare a delle dichiarazioni piuttosto “sfacciate” sul numero 1 del mondo. Dichiarazioni dalle quali è stato possibile evincere che, evidentemente, ha un “debole” per il nativo di San Candido.

Siamo certi che conoscerete, e anche bene, Federica Brignone, che insieme a Sofia Goggia è la stella più splendente nel panorama dello sci alpino italiano. La campionessa, ad un passo dal conquistare la seconda coppa del Mondo generale, è stata ospite, nel fine settimana, di Fabio Fazio, che l’ha intervistata a “Che tempo che fa“. Ed è stato proprio in quelle circostanze che le ha scucito delle confessioni che, per ovvie ragioni, hanno immediatamente fatto il giro del mondo e del web.

La nuova coppia infiamma il web: Federica spazza via Anna

Senza girarci troppo intorno, la “tigre” originaria di Milano ha espresso in modo esplicito un desiderio: “Mi piacerebbe giocare a tennis con Sinner”, ha ammesso nel corso della trasmissione.

“Se lui sa che voglio giocare a tennis con lui? Non lo so, non ho mai osato chiederglielo – ha aggiunto subito dopo – Ma non si divertirebbe, io faccio schifo a giocare a tennis. Non la vedo neanche la sua pallina. Tocca la palla talmente forte che sarebbe impossibile secondo me”. Poi, però, le è venuta in mente un’altra idea geniale.

Consapevole del fatto che, prima di darsi al tennis, Jannik sciasse, la Brignone ha ben pensato di pianificare una doppia sfida. Prima le racchette, poi gli sci. “In quel caso mi starebbe dietro senza problemi”, ha scherzato Federica, alludendo al talento del ragazzo. Ora non resta che avvisare il numero 1 del ranking mondiale, dunque, che sarà ben lieto, conoscendolo, di precipitarsi in pista per un incontro “di fuoco” con la talentuosissima sciatrice italiana.