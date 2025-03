Che batosta per Leclerc, è già nei guai: la Ferrari non può nulla

Che batosta per Leclerc: non solo un ottavo posto che lascia poco spazio all’immaginazione, ma anche una perla di saggezza

Il primo weekend della Formula Uno ci ha fatto capire una cosa. La Ferrari è ancora molto dietro rispetto a quelle che sono le potenzialità dei propri piloti. Sì, perché una coppia come quella della Rossa, composta da Leclerc e da Hamilton, all’interno del paddock non ce l’ha nessuno.

Si deve migliorare, e anche in maniera immediata. Perché le aspettative che sono state create attorno alla Rossa di Maranello con l’arrivo del pilota inglese sono state altissime, e tantissime. E vedere chiudere uno ottavo e l’altro decimo è qualcosa che nessuno poteva immaginare. Eppure in Australia è andata così. All’orizzonte, però, c’è la possibilità di rifarsi in maniera immediata visto che si corre in Cina, anche se nell’isola dei canguri ci sono stati anche degli avvertimenti arrivati con degli audio tra i box e i piloti. La tensione, in alcuni casi, si è davvero tagliata a fette.

Leclerc e l’audio che ad alcuni è piaciuto

Nelle ore successive alla gara è uscito fuori anche un audio di Leclerc con i box. Ad alcuni è piaciuto, perché ovviamente si ride con lo stesso. Ad altri invece ha fatto suonare un nuovo campanello d’allarme per quello che potrebbe essere un rapporto, di certo non armonico, tra i piloti e la scuderia. La gara in Australia è stata sicuramente caratterizzata dalla pioggia caduta in maniera copiosa in alcuni tratti della stessa. E ad un certo punto il monegasco si è lamentato con il box per quella che era una perdita. E la risposta sì, è stata tutto da ridere. Ma Leclerc non è che l’abbia presa benissimo. Sotto la potete leggere questa conversazione e tutti voi vi potete fare un’idea.

Leclerc: “C’è una perdita”

Box: “Una perdita di cosa?”

Leclerc: “Ho il sedile pieno d’acqua, pieno d’acqua!”

Box: “Deve essere l’acqua”.

Leclerc: “Questa aggiungiamola alle perle di saggezza”.