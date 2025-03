Vincente Conference League 2025: per il simulatore la finale è già scritta

Vincente Conference League 2025, nessuna novità nelle previsioni del Super computer di Opta: la grande favorita continua ad essere una sola.

Non è cambiato nulla da quando, all’incirca nove mesi fa, si è saputo che il Chelsea avrebbe partecipato alla Conference League, la più giovane delle tre manifestazioni organizzate dalla Uefa. I Blues continuano ad essere indiscutibilmente i grandi favoriti per la vittoria di questa coppa, che dal suo anno di nascita, il 2021, ha visto trionfare Roma, West Ham e Olympiacos.

In caso contrario, verrebbe considerato un clamoroso flop. Nessuna delle partecipanti, infatti, può vantare le stesse qualità e profondità della rosa a disposizione di Enzo Maresca, che nelle 8 gare affrontate finora ha potuto dare tranquillamente spazio a chi finora ha giocato poco in Premier League, preservando i titolarissimi.

Non ha caso il Chelsea ha dominato la League Phase, chiudendo a punteggio pieno e da imbattuta (6 vittorie su 6). Non è mai stata in discussione neppure la qualificazione ai quarti: Enzo Fernandez e compagni hanno fatto il minimo indispensabile contro i danesi del Copenaghen, battuti di misura sia all’andata che al ritorno (1-2 e 1-0). Per Maresca e i suoi uomini la strada sembra essere spianata verso la finalissima di Breslavia. Dal loro lato del tabellone non c’è nessuna che, sulla carta, potrebbe impensierirli. Non sorprende affatto, dunque, che il Supercomputer Opta, sulla falsariga del principali bookmaker, consideri il Chelsea favoritissimo (51,1 % di possibilità di alzare il trofeo nella città polacca).

Vincente Conference League 2025, a Breslavia sarà Viola contro Chelsea

Dovrebbe essere al capolinea, pertanto, l’avventura del Legia Varsavia, che sfiderà il Chelsea nei quarti. Eppure i polacchi, pur avendo poche chance, sono tenuti in considerazione dal computerone: nonostante il 2,7% di possibilità di vittoria, in questa speciale classifica sono davanti a Jagiellonia, Djurgarden, Rapid Vienna e Celje.

Ma se il Chelsea già pregusta la finale, con chi dovrà vedersela eventualmente a Breslavia? Opta vede di nuovo favorita la Fiorentina di Raffaele Palladino, fresca di rimonta negli ottavi con il Panathinaikos. Sebbene i viola siano molto altalenenati nell’ultimo periodo, avrebbero qualche chance in più rispetto al Betis, che incrocerebbero in semifinale in caso di passaggio del turno con i non irresistibili sloveni del Celje. La Viola, secondo Opta, ha il 49% di arrivare nuovamente a giocare l’ultimo atto – sarebbe la terza volta consecutiva dopo le sconfitte di Praga e Atene – ed il 21,6% di alzare l’agognata coppa. E gli spagnoli? Un gradino sotto i gigliati (18,1%), anche se dopo aver fatto un’imponente campagna acquisti a gennaio non vanno sottovalutati. Anche per loro la semifinale è alla portata: hanno il 40,1% di possibilità contro lo Jagiellonia.