Vincente Champions League 2025: il super computer scarica Ancelotti

Vincente Champions League 2025, il verdetto è clamoroso: ecco quante speranze ha l’Inter di Simone Inzaghi di sollevare la coppa.

Due inglesi, due spagnole, due tedesche, un’italiana e una francese. No, non è l’incipit di una barzelletta ma la nazionalità degli 8 club che tra poco meno di un mese andranno a caccia di un pass per le semifinali di Champions League. Gli ottavi si sono appena conclusi e, com’era già avvenuto negli spareggi, non hanno lesinato sorprese. Ha fatto scalpore, ad esempio, l’eliminazione del Liverpool, che aveva dominato in lungo e in largo la nuova League Phase, diventando automaticamente la principale candidata per la vittoria finale.

Ed invece Salah e compagni sono andati a sbattere contro il PSG di Luis Enrique, che nel complesso ha giocato meglio dei Reds tra andata e ritorno, spuntandola ai calci di rigore. I tiri dal dischetto, invece, hanno nuovamente premiato il Real Madrid campione d’Europa in carica: i Blancos di Carlo Ancelotti sono usciti vittoriosi dalla battaglia all’ultimo sangue con i rivali cittadini dell’Atletico, beffati dal rigore annullato dal Var all’attaccante “colchonero” Julian Alvarez. Il sogno della “sedicesima” è dunque ancora intatto per un Real che è ancora in corsa su tre fronti e che non si farà detronizzare facilmente nonostante i frequenti alti e bassi.

L’unica italiana è rimasta l’Inter. I nerazzurri non hanno avuto problemi a domare il Feyenoord, giustiziere del Milan negli spareggi, ma adesso dovranno dimostrare di essere all’altezza dell’arrembante Bayern Monaco, che ha fatto un sol boccone dei connazionali del Bayer Leverkusen, battuti due volte nel giro di sette giorni.

Vincente Champions League 2025, per Opta favorito il Barcellona

Ma quante chance ha la squadra di Simone Inzaghi di sollevare la coppa nella finale di Monaco di Baviera? Secondo il verdetto del Supercomputer Opta non moltissime: l’Inter in questa speciale classifica è quarta, con il 16,4% di portare a casa quella che sarebbe la sua quarta coppa dalle grandi orecchie.

Prima dei nerazzurri ci sono, a sorpresa, Barcellona, PSG e Arsenal. I blaugrana, che nei quarti affronteranno il Borussia Dortmund, sono i principali favoriti secondo il “computerone”, con il 20,4%. Alle loro spalle il PSG di Luis Enrique, che ha rilanciato la propria candidatura dopo essersi preso lo scalpo della schiacciasassi Liverpool: i parigini non dovrebbero fallire l’obiettivo semifinale contro l’outsider Aston Villa dell’ex Unai Emery. Poi c’è l’Arsenal, che il Supercomputer considera evidentemente favorito nel doppio confronto con il Real Madrid, solo quinto dietro l’Inter, con il 13,6% di fare il bis e laurearsi per il secondo anno di fila campione d’Europa. Snobbati clamorosamente, dunque, i Blancos. Concludono la graduatoria Bayern Monaco (9,7%), Aston Villa (2,8%) e Borussia Dortmund (1%).