Sorteggio tabellone Masters 1000 Miami: gli avversari degli azzurri

Archiviato il Masters 1000 di Indian Wells, è tutto pronto per dare il via al Miami Open: come sarà il cammino degli azzurri in Florida?

Il campione uscente non ci sarà. Non potrà esserci per ovvie ragioni. La squalifica di 3 mesi che gli è stata comminata per effetto della vicenda Clostebol ha impedito a Jannik Sinner, di fatto, di partecipare a questo e ad altri Masters 1000 che si disputeranno nelle prossime settimane. Ed è un vero peccato che sia così, considerando che il Miami Open era diventato, lo scorso anno, uno dei fortini da lui conquistati in giro per il mondo.

Un’assenza che si avvertirà e che spianerà la strada, naturalmente, a quanti sperano di soffiargli il titolo. Primo fra tutti Carlos Alcaraz, in grande spolvero, che sembrerebbe seriamente intenzionato a incamerare più punti possibile per tentare il sorpasso prima che il numero 1 del mondo rientri in campo. Sarà osservato speciale, tuttavia, anche Sascha Zverev, sebbene il secondo classificato nel ranking Atp non sia più riuscito, dopo gli Australian Open, a performare come a Melbourne.

Ai nastri di partenza, ad ogni modo, data la posta in palio, ci saranno tutti i migliori giocatori del circuito. Il Bel Paese, dal canto suo, sarà magnificamente rappresentato. Sul fronte maschile saranno ben 8 i tennisti che cercheranno di dare filo da torcere agli aspiranti vincitori del Masters 1000 di Miami, mentre per quanto riguarda la Wta ci saranno 3 campionesse azzurre ad insidiare le regine del seeding, vale a dire Aryna Sabalenka e Iga Swiatek.

C’è tanta Italia a Miami: al via l’Open della Florida

Occhi puntati, dunque, su Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, che dopo Indian Wells saranno sicuramente in cerca di un po’ di “riscatto”. Ma occhio anche a Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Federico Cinà, che insieme ai due capofila faranno di tutto per portare alta la bandiera dell’Italia anche in Florida.

Saranno Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto, invece, le portacolori azzurre che duelleranno all’edizione 2025 del Miami Open per portare a casa l’ambitissimo premio. Traguardo che sarà subordinato, come sempre del resto, al sorteggio del tabellone principale – per le donne c’è già stato ieri – e agli avversari che il destino deciderà di disseminare lungo il loro cammino.

Non resta che scoprire, a questo punto, se sarà clemente con i campioni dell’Atp o meno. Per scoprirlo dovremo attendere le 17 (ora italiana) di oggi, lunedì 17 marzo 2025. Dopodiché non ci resterà che sintonizzarci su Sky Sport – che non trasmetterà, però, la cerimonia del sorteggio – e goderci lo spettacolo che andrà in scena a Miami per le prossime 2 settimane.