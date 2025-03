GP Cina, altra mazzata per Hamilton: partirà dietro

Gp Cina, altra mazzata per Hamilton: dopo la prima gara in Australia chiusa col il decimo posto, l’inglese parte di nuovo dietro

Chi si è alzato all’alba, ieri mattina, per vedere la nuova Ferrari, quella targata Hamilton–Leclerc, è rimasto abbastanza deluso. Anzi, abbastanza forse è dire davvero poco, è rimasto deluso dal risultato finale della gara con un Leclerc che ha chiuso all’ottavo posto e un Hamilton che invece ha concluso la sua gara in decima posizione.

Si poteva immaginare l’andazzo, viste le qualifiche, ma l’attesa che c’è stata nel corso di questi mesi avrebbe potuto regalare qualcosa di diverso. O così almeno speravano i tifosi della Ferrari che hanno deciso praticamente di buttare via la notte del sabato e la mattinata di domenica per assistere alla vittoria straripante di Lando Norris dentro la sua McLaren (che partita con tutti i favori del pronostico) e che ha fatto quello che doveva fare in una gara bellissima e anche toccata dalla pioggia come previsioni della vigilia. Insomma, nottataccia incredibile per tutti i tifosi della Ferrari che si aspettano di vedere, adesso, qualcosa di molto diverso in Cina, prossimo appuntamento con il Circus.

Gp Cina, Hamilton ancora più dietro

Leclerc alla fine della gara ha detto che adesso si aspetta qualcosa di diverso dalla Cina, una “pista vera” ha affermato il monegasco. Ma tutti noi ovviamente ci aspettiamo qualcosa di diverso anche e soprattutto da Hamilton. Dello stesso avviso, purtroppo, non solo i bookmaker, soprattutto quelli del Bet365.it, che indicano già, chi sono i possibili favoriti nel secondo appuntamento stagionale.

Hamilton ve lo diciamo dopo, vi diciamo adesso che, una sua vittoria, è altamente improbabile. Il favorito rimane Lando Norris quotato a 2,10 volte la posta. Il pilota della McLaren è favorito anche per la vittoria finale del campionato, come sappiamo. Alle sue spalle si piazza a 4,33, stessa quota di Piastri. Poi ci sono Leclerc e Russell a 17 volte, quindi davvero molto lontani da quelli che sono i favoriti. E Hamilton? Altra legnata per lui, dopo quella di ieri sera. Una vittoria del pilota inglese si gioca a 21, quindi quasi impossibile per lui non solo vincere quella che sarebbe la sua prima gara in Rosso, ma anche arrivare tra i primi tre per piazzare il primo podio. Insomma, l’avvio non è proprio dei migliori.