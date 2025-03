Addio Conceicao a fine stagione: UFFICIALE, ecco il nuovo allenatore del Milan

Addio Conceicao alla fine della stagione. Le cifre non mentono e sono UFFICIALI: ecco il nuovo allenatore del Milan

Niente da fare, il Milan a quanto pare ha di nuovo sbagliato la scelta dell’allenatore. Da Fonseca a Conceicao, la lingua portoghese dentro Milanello non viene seguita, e i rossoneri si trovano di nuovo alla ricerca di un tecnico che possa risollevare le sorti di una squadra importante che potrebbe anche non riuscire a centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Certo, in queste ultime settimane la squadra milanese qualche punto lo ha recuperato. Però ci sono talmente tante squadre in mezzo che è davvero difficile pensare si possa raggiungere l’obiettivo. Forse, e diciamo forse, la stagione potrebbe essere in qualche modo salvata dalla Coppa Italia, dopo la vittoria in Supercoppa, ma il futuro di Conceicao è appeso a un filo. Anzi, molto di più. Secondo gli analisti della Sisal è praticamente già segnato. Il nuovo allenatore è già stato scelto.

Addio Conceicao: Allegri al Milan

In quota, il nome più importante e che, per quello che ha vinto nel corso della sua carriera, fa sognare i tifosi, è quello di Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus, che sabato scorso era a Monza a seguire la gara tra i padroni di casa e il Parma al fianco di Adriano Galliani in tribuna, sarebbe secondo i quotisti citati prima l’erede scelto di Pioli. Un suo approdo in rossonero si gioca a 1,85 volte la posta, un nulla praticamente, con dei contatti che, come sappiamo, sarebbero già stati presi tra le parti.

Il livornese guida questa speciale graduatoria davanti ad altri allenatori sicuramente importanti: alle sue spalle si piazza Antonio Conte, dato a 5 volte la posta, e poi Roberto De Zerbi, adesso al Marsiglia, messo in lavagna a 7,50 volte la posta. Stessa quota di Conceicao e poi a seguire, ma molto staccato, Gasperini, che si gioca adesso a 17. Insomma, tutti alle spalle di Massimiliano Allegri in poche parole che potrebbe tornare in Serie A su una panchina che conosce bene e, sulla quale, ha già vinto uno scudetto.