Pronostico Stoccarda-Bayer Leverkusen: gli Expected Goals non lasciano dubbi

Stoccarda-Bayer Leverkusen è una partita della ventiseiesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 19:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Bayer Leverkusen campione in carica la scorsa settimana ha perso l’occasione di avvicinarsi al Bayern Monaco a soli cinque punti dopo la sconfitta contro il Werder Brema, nello stesso giorno in cui hanno perso per infortunio Florian Wirtz e i primi della classe sono stati sorpresi dal Bochum. Pochi giorni dopo, i detentori del titolo hanno subito un altro duro contraccolpo psicologico venendo eliminati dalla Champions League dalla squadra di Kompany, con un risultato complessivo di 5-0.

Se vogliono avere qualche possibilità di ribaltare la situazione, gli uomini di Xabi Alonso dovranno essere quasi perfetti nella volata finale, sperando che il Bayern commetta qualche altro passo falso dopo quello di ieri con l’Union Berlino Una seconda DFB Pokal consecutiva sembra un obiettivo più realistico, con una semifinale contro l’Arminia Bielefeld in programma per il primo aprile.

Lo Stoccarda dopo avere giocato la Champions League in questa stagione è ben distante dal concedere il bis, servirebbe una vittoria in questa partita e una serie di risultati positivi in questo finale di stagione: missione molto complicata.

Come vedere Stoccarda-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming

Stoccarda-Bayer Leverkusen è in programma domenica alle 19:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Si affrontano due squadre che segnano con grande facilità, come confermato dagli Expected Goals: nella classifica di Bundesliga per quelli a favore, il Bayer Leverkusen è secondo e lo Stoccarda quarto.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Bayer Leverkusen

STOCCARDA (4-2-3-1): Nübel; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt; Karazor, Stiller; Bruun Larsen, Woltemade, Leweling; Demirovic.

BAYER LEVERKUSEN (4-4-2): Kovar; Mukiele, Tah, Hincapie, Arthur; Frimpong, Palacios, G. Xhaka, Grimaldo; Adli, Schick.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2