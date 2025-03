Pronostico Bologna-Lazio: non riuscirà a sfatare il tabù

Bologna-Lazio è una partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dando ormai per scontato che solo arrivando quarti si conquisterà un pass per la prossima Champions League – nel ranking Uefa la Spagna è praticamente inarrivabile dopo i risultati che si sono verificati in settimana – per Bologna e Lazio questo match rappresenta un’occasione unica (forse l’ultima?) per restare attaccati alla Juventus e rimanere in corsa per il quarto posto. I biancocelesti, a quota 51 punti, sono a -1 dai bianconeri, ma i felsinei hanno un solo punto in meno rispetto agli uomini di Marco Baroni.

I rossoblù sono riusciti a dare continuità alla vittoria sul Milan nel recupero e nelle ultime due hanno sfruttato il calendario favorevole abbattendo con lo stesso risultato (2-1) Cagliari e Verona. Sono tre, dunque, i successi di fila della squadra di Vincenzo Italiano, che da metà febbraio in poi hanno toppato solamente il derby con il Parma (unica sconfitta in mezzo a quattro vittorie).

La Lazio invece lunedì ha scontato le fatiche di coppa all’Olimpico con l’Udinese, non andando oltre un pari (1-1) con gli ostici friulani. L’Europa League ha portato indubbiamente via qualche energia ai capitolini, che giovedì hanno comunque staccato il pass per i quarti evitando la sconfitta (di nuovo 1-1) con i cechi del Viktoria Plzen, eliminati grazie al 2-1 dell’andata. Una Lazio tutt’altro che spumeggiante quella vista in settimana, che ha sofferto oltremodo e che ha dato l’impressione di essere un po’ a corto di fiato. La sosta sarà sicuramente salutare per Romagnoli e compagni, attesi da diversi scontri diretti oltre alla doppia sfida di Europa League con il Bodo/Glimt.

Bologna-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Tutti a disposizione per Italiano, che per la sfida con la Lazio ritrova anche Freuler. La formazione è un rebus: si candida per una maglia da titolare Cambiaghi, tra i migliori contro il Verona, ma scalpita anche il rientrante Aebischer, arruolabile dopo il lunghissimo stop per infortunio. In attacco il duello è, come al solito, tra Castro e Dallinga: favorito l’argentino.

Dall’altro lato, Baroni modificherà qualcosa rispetto al Viktoria Plzen, facendo rifiatare chi ha giocato parecchi minuti in coppa. Spazio a Dia, favorito su Pedro, ma si rivedrà anche Rovella, squalificato in Europa League.

Il pronostico

La Lazio è apparsa molto stanca in Europa League e difficilmente riuscirà a portare via i tre punti dal “Dall’Ara”, uno stadio che tra l’altro i biancocelesti non espugnano dal 2018. Trattandosi, poi, di due squadre che raramente nell’ultimo periodo hanno tenuto la porta inviolata è lecito aspettarsi una sfida da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Bologna-Lazio

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Casale, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1