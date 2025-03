Pronostico Atletico Madrid-Barcellona: succederà di nuovo

Atletico Madrid-Barcellona è una partita della ventottesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

A Madrid sono giorni intensi. L’eliminazione dell’Atletico nel derby di Champions contro il Real ha lasciato strascichi e i giornali spagnoli titolano sempre sulle polemiche che ci sono state per il calcio di rigore di Alvarez, con il secondo tocco dell’attaccante, che di fatto ha mandato Ancelotti ai quarti cacciando, di nuovo, Simeone.

Polemiche che vuoi o non vuoi lasciano scorie e tolgono energie fisiche e mentali ai Colchoneros che in una settimana, praticamente, si giocano tutto. Il primo obiettivo è sfumato, contro i cugini, adesso arriva il Barcellona per cercare di tenere vivono il campionato. L’obiettivo, anche se gli uomini di Simeone hanno una partita in più, è quello del sorpasso momentaneo in classifica. Ma sarà durissima. E vi spieghiamo i motivi.

Intanto la situazione mentale: il Barcellona ha vinto contro il Benfica regalandosi i quarti di finale della massima competizione europea. Una vittoria abbastanza agevole. Quindi, gli ospiti, sono sereni, tranquilli, di aver fatto quello che dovevano fare. E poi c’è l’aspetto fisico: i catalani hanno avuto un giorno in più per riposare e inoltre non hanno dovuto giocare 120minuti come successo ai madrileni che, quindi, anche sotto questo aspetto potrebbero pagare. Insomma, una situazione che ci pare abbastanza indirizzata. Ma cosa succederà di nuovo? Spiegato subito: l’ultimo incrocio, quello in Coppa, è finito 4-4. E quello precedente 2-1 per l’Atletico fuori casa. Diciamo che è arrivata l’ora non solo per una vittoria della squadra di Flick, ma anche il fatto che ci saranno molti gol si ripeterà.

Il pronostico

Una rete per squadra. Tre gol complessivi (almeno), e vittoria del Barcellona che non toglierà del tutto, ma darà una mazzata alla corsa per la Liga dell’Atletico. Per tutti i motivi che vi abbiamo raccontato prima, crediamo che questo match non possa che finire in questo modo.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Barcellona

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Gimenez, Lenglet, Reinildo; Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher; Griezmann, Alvarez.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 2-3