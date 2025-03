Pronostico Atalanta-Inter, Gasp contro la sua nemesi: punteggio complessivo choc

Atalanta-Inter è una partita della ventinovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

In quella che si profila ormai come una corsa a tre per lo scudetto, non si può sottovalutare l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che a metà marzo ha solo 3 punti in meno dell’Inter capolista ed è ad una sola incollatura dal Napoli secondo. Tutte allegramente nel “mucchio”, insomma, con bergamaschi e partenopei che rispetto ai campioni d’Italia in carica – impegnati ancora in Champions League e Coppa Italia – potranno dedicarsi solo al campionato, dettaglio tutt’altro che banale.

Tenterà di dipanare la questione lo scontro diretto del Gewiss Stadium, l’ultima succulenta portata di un turno di Serie A che chiude un lungo tour de force – non ci si ferma da novembre – prima di andare “in soffitta” per due settimane e lasciare spazio alle nazionali. L’Atalanta continua a fare faville in trasferta e domenica scorsa ha umiliato la Juventus a domicilio, infliggendole la sconfitta più pesante dagli anni ’60, uno 0-4 che rimarrà indelebile nei ricordi dei tifosi della Dea. Dominio assoluto da parte della squadra di Gasperini, che però se vuole continuare a sognare il tricolore dovrà ritrovare i tre punti anche davanti al proprio pubblico: in campionato non succede addirittura dallo scorso dicembre (3-2 all’Empoli).

L’Inter invece in settimana ha fatto registrare il terzo successo di fila, regolando senza problemi il Feyenoord (2-1) nel ritorno degli ottavi di Champions League e confermando una superiorità che si era vista già all’andata (0-2). Brillantezza che Simone Inzaghi conta di rivedere al più presto anche in patria: nell’ultimo turno l’Inter ha battuto a fatica il fanalino di coda Monza (3-2), annullando un doppio vantaggio brianzolo con Arnautovic, Calhanoglu e un autogol di Kyriakopoulos.

Atalanta-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Fatica a svuotarsi l’infermeria in casa Atalanta: si sono fatti male Posch e Cuadrado e non saranno disponibili per la sfida con l’Inter. Oltre a loro, Gasperini non potrà contare su Kossounou, Scamacca, Scalvini e Sulemana. Ballottaggio in attacco tra Pasalic e De Ketelaere, con il belga favorito.

Inzaghi senza gli infortunati Zielinski, Dimarco, Zalewski e de Vrij e con il dubbio in difesa su chi schierare tra Pavard e Bisseck. Panchina corta, dunque, in quel di Bergamo, coi titolarissimi chiamati agli straordinari.

Come vedere Atalanta-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida tra Atalanta e Inter, in programma domenica alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 3.25 su Goldbet e Lottomatica e a 3.05 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Inter rappresenta ormai un vero e proprio tabù per Gasperini, che non batte la sua ex squadra dal 2018 e che è sempre uscito sconfitto negli ultimi 5 precedenti, con un score complessivo choc di 16-5 per i nerazzurri meneghini. A Bergamo però le sfide sono solitamente più equilibrate: l’Inter ha vinto le ultime due ma se consideriamo le ultime 15 il bilancio è di 4 successi per parte e 7 pareggi. La sensazione è che Inzaghi, nonostante i suoi uomini siano meno freschi per via degli impegni di Champions League, sappia come disinnescare la Dea, che tra l’altro in casa fa decisamente più fatica. Immaginiamo in ogni caso un match equilibrato, in cui è molto probabile che andranno a segno entrambe. Non è da escludere un pareggio.

Le probabili formazioni di Atalanta-Inter

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram.

Atalanta-Inter: chi vince? Atalanta

Pareggio

Inter View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1