Liverpool-Newcastle, finale League Cup: dove vederla gratis in streaming

Liverpool-Newcastle è la finale di League Cup e si gioca domenica alle 17:30 a Wembley: notizie, statistiche, probabili formazioni e pronostico.

La finale di League Cup di questa domenica sarà in ogni caso memorabile: o il Liverpool eguaglierà il record del Manchester United per il maggior numero di trofei nazionali nella storia del calcio inglese, oppure il Newcastle United porrà fine a un’astinenza da grandi trofei che dura da sette decenni.

I campioni in carica del Liverpool porteranno il loro totale di trofei nazionali inglesi a 19 in caso di vittoria a Wembley, raggiungendo così i loro acerrimi rivali e regalando al tecnico Arne Slot il suo primo successo da quando ha preso le redini dei Reds.

Questo trionfo potrebbe poi essere seguito dal titolo della Premier League il mese prossimo, ma vincere domenica sarebbe comunque un grande passo per cancellare la delusione dell’eliminazione dalla Champions League. Tuttavia, è difficile immaginare che la vittoria possa significare di più per qualcuno rispetto al Newcastle, che non conquista un grande trofeo nazionale dal 1955, anno in cui sollevò la FA Cup.

Da allora, i Magpies hanno perso cinque finali di coppe nazionali (2 di Coppa di Lega e 3 di FA Cup), con solo il Chelsea che ha avuto una serie più lunga di sconfitte in finale (3 di Coppa di Lega e 3 di FA Cup dal 2019 a oggi).

Come vedere Liverpool-Newcastle in diretta tv e streaming

La finale di League Cup tra Liverpool e Newcastle, in programma domenica alle 17:30 sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio.

Il pronostico

Il Liverpool è favorito per la vittoria in una partita in cui tutte e due le squadre dovrebbero andare in gol. Occhio inoltre al numero di cartellini che potrebbe essere superiore a quattro. L’arbitro Brooks ha una media stagionale di 5.46 cartellini a partita, per il Newcastle è una finale importantissima e in campo ci sono tanti calciatori abbonati ai “gialli”, uno su tutti Joelinton.

Le probabili formazioni di Liverpool-Newcastle

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Quansah, Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Luis Díaz, Jota.

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Isak, Barnes.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1