Pronostici Arsenal-Chelsea e Fulham-Tottenham: prosegue questo trend nei due derby

Arsenal-Chelsea e Fulham-Tottenham sono due partite della ventinovesima giornata di Premier League e si giocano domenica alle 14:30: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

L’eliminazione del Liverpool dalla Champions League, arrivata per mezzo del PSG, non è stata una bella notizia per l’Arsenal, le cui speranze di riacciuffare i Reds, lontani 15 punti – ma con una gara in più – erano già irrisorie. Figuriamoci ora, con Salah e compagni focalizzati esclusivamente sul campionato. Al di là delle dichiarazioni di circostanza dell’allenatore Mikel Arteta e dei suoi giocatori, in Premier League ai Gunners non resta che consolidare il secondo posto ed avanzare il più possibile nella coppa dalle grandi orecchie.

In settimana Arteta ha fatto rifiatare diversi titolari nell'”inutile” ritorno con il PSV Eindhoven, annichilito 7-1 all’andata: con gli olandesi, a Londra, è finita 2-2 – nei quarti di finale l’Arsenal se la vedrà con i campioni in carica del Real Madrid – ma la testa era evidentemente già al derby di campionato con il Chelsea. A differenza dei Gunners, che in classifica hanno 6 punti in più, i Blues sono pienamente coinvolti nella lotta, che si preannuncia moltpo serrata, per il quarto/quinto posto. Nello scorso weekend la squadra di Enzo Maresca ha scavalcato il Manchester City ed è salita in quarta posizione: fondamentali le due vittorie di fila con i non irresistibili Southampton e Leicester. Giovedì scorso invece è arrivato un altro successo per il Chelsea, vittorioso 1-0 sui danesi del Copenaghen (già sconfitti 2-1 all’andata) negli ottavi di Conference League: ai quarti lo attende il Legia Varsavia.

L’Arsenal è imbattuto negli ultimi sei confronti con il Chelsea e si è aggiudicato pure gli ultimi due tra le mura amiche (un anno fa finì 5-0). Più equilibrato, invece, il match dello scorso novembre andato in scena a Stamford Bridge e terminato 1-1. Sarà molto probabilmente una sfida combattuta anche quella dell’Emirates Stadium, tra due squadre che stanno facendo un po’ di fatica – almeno in patria – in fase realizzativa: ecco perché il numero dei gol complessivi potrebbe essere inferiore a quattro.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Nwaneri, Merino, Trossard.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Fofana, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Sancho, Palmer, Nkunku; Pedro Neto.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

Occasione Fulham

Nell’altro derby londinese di giornata il Tottenham, reduce dalla rimonta sull’AZ Alkmaar in Europa League, fa visita al Fulham. L’obiettivo stagionale degli Spurs è ormai diventata la coppa, dal momento che in campionato sarà difficilissimo rientrare in corsa per un posto nelle prossime competizioni europee: la squadra di Ange Postecoglou è tredicesima, addirittura a -12 dalla settima.

Il tecnico australiano però vuole che i suoi continuino ad essere sul pezzo ed il successo per 3-1 sugli olandesi, che avevano avuto la meglio 1-0 all’andata, è un qualcosa che fa ben sperare i vista dei prossimi appuntamenti. Gli Spurs adesso cercheranno di tornare a vincere anche in Premier League dopo la sconfitta interna con il Manchester City ed il 2-2 con il Bournemouth di una settimana fa. Il Fulham, al contrario, all’Europa ci crede ancora – è decimo, a -4 dal Brighton settimo – ma per restare aggrappato al treno servirà maggiore continuità: gli uomini di Marco Silva nell’ultimo periodo hanno spesso alternato una vittoria ad una sconfitta con il rischio di rimanere confinati in quel “limbo” (metà classifica) dove si ritrovano ormai puntualmente da qualche stagione.

L’Europa League ha indubbiamente tolto parecchie energie al Tottenham e non sarà semplice affrontare un Fulham più fresco e pimpante. Come all’andata, terminata 1-1, ci aspettiamo almeno una rete per parte: probabile che i Cottagers riescano ad evitare la sconfitta.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Pereira, Reed; Iwobi, Smith Rowe, Willian; Jimenez.

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Spence, Romero, van de Ven, Udogie; Sarr, Bentancur, Maddison; Johnson, Solanke, Tel.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2