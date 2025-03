Novità Berrettini: è spuntato all’improvviso

Matteo Berrettini ne ha fatto sfoggio non appena atterrato a Miami: se ne sono accorti tutti, la new entry incuriosisce il pubblico.

Altro giro, altra corsa. Archiviato il Masters 1000 di Indian Wells, che per Matteo Berrettini è andato bene nella categoria del doppio e un po’ meno nel singolare, è già tempo, per i campioni del circuito, di fare le valigie e di partire alla volta di Miami. Molti di loro, quelli che sono stati eliminati nelle fasi iniziali del torneo, sono già in Florida, per la verità.

Incluso il romano, che ha raggiunto la città statunitense già nei giorni scorsi insieme al resto del suo team. Verosimilmente, la ciurma è arrivata a Miami nella giornata di venerdì. E la prima cosa che il tennista e i suoi fidatissimi collaboratori hanno ritenuto di fare, dopo due settimane nel deserto californiano, è stata precipitarsi sulla spiaggia per concedersi un tuffo rigenerante nell’oceano. Con tanto di foto ricordo, scattata a corredo della pausa relax e postata in rete dall’allenatore di Matteo, Alessandro Bega.

Le battute in calce al post, manco a dirlo, si sono sprecate. Gli addominali di Berrettini in primo piano fanno sempre un certo effetto e il pubblico dei social, come si evince chiaramente dai commenti, ha apprezzato la deliziosa inquadratura gentilmente offerta dal coach del romano. C’è una cosa però che, ancor prima degli addominali, è balzata agli occhi dei follower più attenti.

Berrettini non si nasconde: new entry in bella vista

Il finalista di Wimbledon 2021, è cosa nota, ha un debole per i tatuaggi. Fino allo scorso mese di gennaio ne aveva 11, ma già in quell’occasione era stato chiaro e aveva annunciato che quel numero era assolutamente provvisorio, in quanto destinato a crescere.

Non mentiva. Nella foto postata da Bega ne è spuntato uno che, fino a qualche settimana fa, Berrettini non aveva. Una scritta, probabilmente una citazione latina, sul costato, che si vede solo in parte. Dalle poche lettere visibili presumiamo possa trattarsi di una frase “motivazionale” di Ovidio, che raccomanda di sopportare e resistere. Citazione che ben si adatta, in effetti, allo spirito e alla personalità di Matteo, sempre ammesso che di questa frase effettivamente si tratti.

Di certo c’è solo, dunque, che questo nuovo tatuaggio ha ampliato una “collezione” già piuttosto ampia. Tra quelli per lui più significativi citiamo la bussola e il sole “scolpiti” sul braccio, ma anche la data di nascita del fratello Jacopo, che sappiamo essere una delle persone più importanti della sua vita.