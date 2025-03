Pronostico St. Pauli-Hoffenheim: rischia di precipitare in zona rossa

St. Pauli-Hoffenheim è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il rassicurante margine sulla terzultima si è quasi completamente eroso. Merito principalmente di un Bochum che è stato capace, come la famosa fenice, di risorgere dalle proprie ceneri – una settimana fa gli uomini di Dieter Hecking sono andati a vincere in casa del Bayern Monaco, portandosi a -2 dalla quartultima – ma anche colpa del lungo digiuno di vittorie del St. Pauli, che ha raccolto a malapena due punti nelle ultime 6 giornate.

Non stupisce, dunque, il fatto che la neopromossa non possa più dormire sonni tranquilli: oltre al Bochum, sono ancora “vivi” anche Kiel e Heidenheim, rispettivamente penultima ed ultima in classifica a -5 e a -6 dai marroni. Per mantenere la categoria, insomma, ci sarà da sudare: lo sa bene l’allenatore del St. Pauli Alexander Blessin, passato in Italia qualche stagione fa sulla panchina del Genoa. La sua squadra rischia di essere risucchiata nonostante la seconda miglior difesa del torneo: ha incassato lo stesso numero di gol del Bayer Leverkusen (solo il Bayern Monaco capolista ha fatto meglio). La siccità offensiva però inizia a preoccupare: il St. Pauli è tornato a far gol contro il Wolfsburg domenica scorsa (1-1) dopo quattro turni in cui era rimasto a secco. Astinenza che potrebbe terminare nello scontro salvezza con l’Hoffenheim, formazione che da novembre ad oggi ha tenuto soltanto una volta la porta inviolata in Bundesliga. Il periodo negativo, tuttavia, sembra essere ormai alle spalle per il club di Sinsheim, che grazie alle due vittorie consecutive in trasferta con Werder Brema e Bochum (imbattuto da 360 minuti) è volato a +6 sulla terzultima.

Come vedere St. Pauli-Hoffenheim in diretta tv e streaming

La sfida tra St. Pauli e Hoffenheim, in programma venerdì alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.32 su Goldbet e Lottomatica e a 1.30 su Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.73 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Il pronostico

Una delle sei vittorie in campionato del St. Pauli arrivò proprio contro l’Hoffenheim, battuto 2-0 a novembre. I biancoblù stando alle quote dei bookmaker non sono favoriti neppure stavolta ma nell’ultimo mese sembrano aver ritrovato certezze, facendo bene soprattutto in trasferta. Ci sono dunque i presupposti per un match equilibrato e combattuto, in cui i marroni dovrebbero tornare a sfruttare il fattore campo dopo due sconfitte interne consecutive. Il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a tre.

Le probabili formazioni di St. Pauli-Hoffenheim

ST. PAULI (3-4-1-2): Vasilj; Nemeth, Wahl, van der Heyden; Saliakas, Irvine, Smith, Treu; Sinani; Weißhaupt, Saad.

HOFFENHEIM (4-3-1-2): Baumann; Kadeřábek, Akpoguma, Østigård, Gendrey; Bischof, Stach, Becker; Kramarić; Tabaković, Orban.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1