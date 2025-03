Pronostico Lipsia-Borussia Dortmund: non si sbaglia mai

Lipsia-Borussia Dortmund è una partita della ventiseiesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Stanno evidentemente rendendo di meno di quanto ci aspettava all’inizio di questa stagione. Quindi Lipsia e Borussia Dortmund occupano delle posizioni di classifica che non meritano rispetto a quello che è il valore reale delle due squadre. Serve un cambio di marcia immediato per cercare di rimanere dentro la lotta alla prossima Champions League.

Questa, però, è una gara aperta a qualsiasi risultato e lo abbiamo visto nel corso degli ultimi anni. Una volta vince una squadra, una volta l’altra, e solo in un caso non si sbaglia mai. Ma questo ve lo diciamo sotto, in quello che sarà il nostro pronostico. Sicuramente, c’è da dire, che il fattore campo nel corso degli ultimi incroci ha quasi sempre fatto la differenza tra queste due squadre. Sì, chi gioca in casa vince sempre e alla fine siamo convinti possa succedere così anche stavolta. Soprattutto per un motivo abbastanza semplice: i gialloneri, in questa stagione, quando si allontanano dalla loro zona di comfort non riescono quasi mai ad esprimersi come fanno in casa. Il muro giallo aiuta, lo sappiamo, ma mai come questa stagione Guirassy e compagni stanno pagando appunto questo effetto. Se siamo convinti, o quasi in questo caso, che il Lipsia possa prendersi la vittoria, di un altro pronostico, il quasi, lo togliamo proprio fuori.

Come vedere Lipsia-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

Lipsia-Borussia Dortmund è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Lipsia è quotata 2.40 Goldbet e Lottomatica e a 2.35 su Snai.

Il pronostico

Cosa succede sempre? In otto delle ultime dieci occasioni Lipsia e Borussia Dortmund hanno segnato e hanno fatto, alla fine, almeno tre reti complessive. Succederà così anche questa volta.

Le probabili formazioni di Lipsia-Borussia Dortmund

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Geertruida, Bitshiabu, Castello; Baku, Haidara, Kampl, Raum; Xavi; Sesko, Openda.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Couto, Can, Schlottenberg, Bensebaini; Oczan, Gross; Adeyemi, Brandt, Gittens; Guirassy.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1