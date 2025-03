Pronostici Premier League 15 marzo: altro scivolone in vista

Premier League, scavalcato dal Chelsea al quarto posto il Manchester City ospita un Brighton che vince ininterrottamente da sei partite.

Con il titolo che ha ormai preso la strada di Liverpool – sponda Reds – ed una lotta per non retrocedere in cui tutto sembra essere già deciso (molto probabilmente torneranno in Championship le tre squadre che erano state promosse nella passata stagione) in Premier League non resta che assistere agli aspri duelli per un posto nella prossima Champions League e nelle altre coppe europee.

Basandoci sull’attuale ranking Uefa, il massimo campionato inglese a fine stagione manderebbe cinque club e non solo quattro a giocare la più importante competizione continentale. Diverse le candidate: al momento tra il Chelsea quarto ed il Bournemouth nono ci sono solamente 5 punti di differenza.

Rischia di rimanere fuori anche il Manchester City, protagonista di una stagione nettamente al di sotto delle aspettative ed alle prese con una miriade di problemi. I campioni d’Inghilterra in carica, rimasti in corsa solo per il quarto posto e per la FA Cup, sono reduci dall’ennesima sconfitta – addirittura la nona in campionato – rimediata a City Ground con il Nottingham Forest (1-0), costata il sorpasso del Chelsea al quarto posto. In crisi d’identità e di risultati, gli uomini di Pep Guardiola dovranno fare attenzione anche al Brighton, che si presenta all’Etihad Stadium sull’onda dei sei successi consecutivi tra Premier ed FA Cup. Momento davvero esaltante per i Seagulls, che in classifica hanno un solo punto in meno del City e sono in piena corsa per l’Europa. Occhio ad una possibile sorpresa, per chi volesse andare sul sicuro invece il nostro consiglio riguarda il numero dei gol, che non dovrebbero mancare.

Le previsioni sulle altre partite

Potrebbe allungarsi anche l’imbattibilità dell’Everton, che sabato scorso al Molineux contro il Wolverhampton ha fatto registrare l’ottavo risultato utile in Premier League (terzo pareggio di fila).

I Toffees sono destinati ad una salvezza tranquilla – hanno 16 punti in più della terzultima – ma, rigenerati dalla cura Moyes, puntano pure a togliersi qualche soddisfazione. Il tecnico scozzese cercherà di approfittare della discontinuità della sua ex squadra, il West Ham, per tornare a vincere a Goodison Park dopo oltre un mese.

Gli Hammers, a quota 33 punti come l’Everton, continuano ad arrancare e lunedì scorso sono tornati a perdere in casa con il Newcastle: di loro non ci si può fidare. Occasione unica invece per il Nottingham Forest: i Garibaldi Reds, terzi in classifica ormai da diverse settimane, iniziano a credere in una storica qualificazione alla Champions League e contro il derelitto Ipswich Town non dovrebbero sbagliare. Può allontanarsi dalla zona rossa infine il Wolverhamtpon, di scena in casa di un Southampton ormai con un piede e mezzo in cadetteria: Wolves favoriti ma attenzione all’orgoglio della squadra di Ivan Juric, che nell’ultimo turno è stata capace di segnare un gol alla capolista Liverpool in quel di Anfield (3-1).

Premier League: possibili vincenti

Nottingham Forest (in Ipswich Town-Nottingham Forest)

Everton o pareggio (in Everton-West Ham)

Brighton o pareggio (in Manchester City-Brighton)

La partita da almeno tre gol complessivi

Manchester City-Brighton

Premier League: le partita da almeno un gol per squadra

Ipswich Town-Nottingham Forest

Manchester City-Brighton

Southampton-Wolverhampton

Comparazione quote

La vittoria del Nottingham Forest è quotata a 2.00 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Manchester City-Brighton è quotato invece a 1.45 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

