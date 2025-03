Pronostico Fiorentina-Panathinaikos: vittoria o esonero

Fiorentina-Panathinaikos è un match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Si gioca tanto la Fiorentina e si gioca tanto anche il suo allenatore Palladino. Nell’annata ondivaga dei viola la Conference League sembra essere diventato l’unico appiglio per evitare quella che sarebbe considerata una stagione fallimentare. In campionato, infatti, le cose si stanno mettendo male: domenica i gigliati hanno incassato la quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate, arrendendosi 2-1 al Napoli di Antonio Conte, e sono stati sorpassati anche dalla Roma, scivolando all’ottavo posto.

Davanti, insomma, le dirette concorrenti hanno iniziato a correre e l’Europa, che prima sembrava alla portata, si sta allontanando sempre di più. In crisi di gioco e di identità – la squadra continua ad apparire troppo “statica” in campo e con un atteggiamento eccessivamente conservativo – la Viola rischia di rimanere a mani vuote anche nelle prossime tre giornate (affronterà Juve, Atalanta e Milan), motivo per cui un’eventuale eliminazione dalla terza manifestazione europea per ordine di importanza aggreverebbe ulteriormente la posizione dell’ex allenatore del Monza, ritenuto il principale responsabile di questi risultati deludenti.

Atene, nel frattempo, una settimana fa si è rivelata di nuovo indigesta come nell’ultima finale di Conference League: inizio shock con il non irresistibile Panathinaikos e Fiorentina sotto di due gol dopo 19 minuti – complici alcuni errori del secondo portiere Terracciano – poi la reazione quasi immediata (pareggio nel giro di 2 minuti con Beltran e Fagioli) ed un finale di tempo in crescendo, in cui Ranieri e compagni avevano trovato pure il gol del 2-3 con Moreno, annullato per fuorigioco.

Sembrava che la Viola riuscisse a completare la rimonta nella ripresa ma nella seconda frazione di gioco i greci hanno preso il sopravvento, tornando in vantaggio con Tete, e sfiorando anche la quarta marcatura (palo di Djuricic, scatenato sulla corsia destra). A Firenze, dunque, Fiorentina ripartirà sotto di un gol e per approdare ai quarti dovrà battere il Panathinaikos con almeno due reti di scarto. Impresa alla portata, a patto che i toscani scendano in campo con un piglio diverso. I biancoverdi di Rui Vitoria intanto nel weekend non sono andati di là di un pari con l’Atromitos (1-1), schierando anche gran parte dei titolari: la vetta della classifica del campionato ellenico ora è distante 10 punti.

Come vedere Fiorentina-Panathinaikos in diretta tv e in streaming

La sfida tra Fiorentina e Panathinaikos è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Franchi” di Firenze. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Fiorentina è quotata a 1.58 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.90 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La Viola insegue la terza finale consecutiva in Conference League ma per superare lo scoglio Panathinaikos servirà una prestazione più convincente a Firenze. La rimonta, in ogni caso, sembra essere nelle corde della Fiorentina e i gigliati l’hanno dimostrato anche ad Atene quando sono stati capaci di segnare 2 gol nel giro di pochi minuti. Palladino si gioca tutto ed è per questo che ipotizziamo un successo viola in una gara che anche stavolta dovrebbe riservare non poche emozioni: almeno tre le reti complessive nella sfida del “Franchi”.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Panathinaikos

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Moreno, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Cataldi, Gosens; Beltran, Kean.

PANATHINAIKOS (4-2-3-1): Dragowski; Vagiannidis, Arao, Ingason, Mladenovic; Maksimovic, Siopis; Djuricic, Ounahi, Tete; Swiderski.

La Fiorentina riuscirà a vincere con almeno due gol di scarto? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1