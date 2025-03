Pronostico Udinese-Verona: questo non è mai successo

Udinese-Verona è una partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Non è mai successo, almeno negli ultimi cinque confronti. Ma che cosa? Che l’Udinese perdesse in casa contro il Verona. E diciamo che questa striscia, visti i risultati delle due squadre, e visto il diverso momento, dovrebbe proseguire anche dopo il match di sabato pomeriggio.

Sta bene l’Udinese, molto bene. E lo ha dimostrato anche a Roma contro la Lazio, prendendosi un punto fondamentale per la propria classifica. Quota 40 punti raggiunta, salvezza quindi aritmetica – o quasi – e adesso gli uomini in bianconero possono iniziare a divertirsi e chissà, magari anche pensare ad un posto europeo per la prossima stagione visto che non è poi così lontana la squadra che al momento occupa l’ultimo posto disponibile. Trascinati da un Thauvin in forma mondiale – sì, con la Francia ha vinto la Coppa del Mondo – i friulani sono una delle formazioni che al momento riescono ad andarsela a giocare in tutti i campi senza nessun timore reverenziale. E la classifica è tutta dalla parte dei padroni di casa.

Che superano di 14 punti anche il Verona di Zanetti, ancora lì, quasi in fondo, alla ricerca di quelli che potrebbero essere dei punti fondamentali per riuscire nell’impresa della salvezza. Ha tenuto duro la società nel momento peggiore della stagione quando l’esonero sembrava ad un passo e ha fatto bene. Certo, servirebbe una svolta adesso dopo una serie di delusioni. Ma questa non arriverà nel match di sabato pomeriggio.

Come vedere Udinese-Verona in diretta tv e in streaming

La sfida Udinese-Verona è in programma sabato alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Registrati su DAZN per vedere la partita in diretta

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Udinese è quotata 1.75 su Goldbet e Lottomatica e 1.75 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Troppo in forma, e in fiducia, l’Udinese, per non pensare ad una vittoria dei padroni di casa contro un Verona che non sta vivendo il miglior momento di forma. Match abbastanza indirizzato anche con una quota davvero succulenta.

Le probabili formazioni di Udinese-Verona

UDINESE(4-4-2): Padelli; Kristensen, Bijol, Solet, Zemura; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca.

VERONA(3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghirardi/Magnani; Faraoni, Niasse, Duda, Tchatchoua; Suslov; Bernede; Tengstedt.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1