Pronostico Manchester United-Real Sociedad: è la svolta della stagione

Manchester United-Real Sociedad è un match valido per gli ottavi di finale di Europa League: dove vedere la partita, formazioni, pronostico

La possibile svolta della stagione? Crediamo di sì. Dopo il pareggio 1-1 nella gara della scorsa settimana in Spagna, il Manchester United di Amorim – difeso in maniera importante dalla società nelle ultime ore – potrebbe dare un senso a questo finale. Un passaggio ai quarti permetterebbe ad una squadra forte, con dei giocatori decisamente importanti, di avvicinarsi ad un trofeo che garantirebbe, pure, la qualificazione alla prossima Champions League.

Questo rimane, evidentemente, l’ultimo obiettivo di un anno tribolato in casa Red Devils, un anno che ha portato all’allontanamento, come ricordiamo tutti, di Ten Hag e la scelta del giovane portoghese che adesso si gioca tutto. Anche l’avvicinamento a questo match è stato buono, con il pareggio contro l’Arsenal in una partita che lo United avrebbe potuto anche vincere con un’occasione clamorosa nel recupero. Segnali di una squadra che non molla, che è viva, e che vuole davvero continuare a sognare. In casa Sociedad, invece, il momento è quello che è. Alguacil deve fare i conti con una squadra stanca che anche contro il Siviglia in casa nello scorso weekend non è riuscita a vincere. Anzi, i baschi hanno perso, pensando soprattutto alla gara di giovedì che vale una fetta importante di stagione. Ma il rendimento fuori casa – 4 sconfitte nelle ultime cinque – rende l’idea di una formazione con poco carattere in questo momento e che potrebbe pagare a carissimo prezzo il risultato interno di una settimana fa.

Come vedere Manchester United-Real Sociedad in diretta tv e in streaming

Manchester United-Real Sociedad è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Manchester United è quotata 1.85 su Goldbet e Lottomatica e 1.83 su Snai.

Il pronostico

La gara di Old Trafford almeno una rete per squadra la dovrebbe regalare. E dovrebbe pure regalare il passaggio del turno al Manchester United, formazione che forse ha messo alle spalle il momento nerissimo delle passate settimane e che rischia, vista la rosa, di arrivare in fondo. Sì, la vittoria inglese ci sta.

Le probabili formazioni di Manchester United-Real Sociedad

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Yoro, Maguire, de Ligt; Dalot, Ugarte, Fernandes, Dorgu; Zirkzee, Bruno Fernanded; Hojlund.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Arambarru, Elustondo, Zubeldia, Lopez; Barrenetxea, Zubimendi, Olasagasti, Gomez; Oskarsson, Oyazarbal.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1