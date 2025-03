Pronostico Eintracht Francoforte-Ajax: succederà per la terza volta

Eintracht Francoforte-Ajax è un match valido per gli ottavi di finale di Europa League: dove vedere la partita, formazioni, pronostico

Uno dei colpi più importanti la scorsa settimana in Europa League lo ha sicuramente piazzato il Francoforte, anche per via del valore della squadra avversaria. La formazione tedesca ha vinto due a uno in trasferta contro l’Ajax mettendo una seria ipoteca al passaggio del turno.

La differenza, in questo caso, l’ha fatta senza dubbio la capacità dell’Eintracht di gestire i momenti chiave della partita sfruttando la maggiore esperienza, sia in campo che in panchina, dei lancieri. Sì, Farioli, che come sappiamo è alle prime armi e per la prima volta si trova su una panchina così importante, ha una squadra giovanissima con pochi uomini che hanno vissuto nel corso della propria carriera delle gare del genere. E a questi livelli è un fattore che fa decisamente la differenza e che fa capire come nulla si possa lasciare davvero al caso.

Il finale della scorsa settimana, inoltre, è lo stesso che era venuto fuori nell’altro confronto che c’era stato tra queste due squadre. Sì, anche nel 2020, in un’amichevole giocata alla fine di agosto, il match si era chiuso con lo stesso identico risultato. E siamo sicuri che possa succedere una terza volta. Ma cosa nel dettaglio? Ve lo spighiamo sotto nel nostro pronostico.

Come vedere Eintracht Francoforte-Ajax in diretta tv e in streaming

Eintracht Francoforte-Ajax è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Eintracht Francoforte è quotata 1.90 su Goldbet e Lottomatica e 1.90 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La gara in questione regalerà almeno un gol per squadra sicuro. E anche almeno tre reti complessive, così come successo negli altri due incroci. E chissà, nel “non c’è due senza tre” che non possa finire di nuovo 2-1. Con i tedeschi che partono davvero favoriti per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Ajax

EINTRACHT (3-5-2): Trapp; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Skhiri, Larsson, Gotze, Brown; Ekitike, Wahi.

AJAX (4-3-3): Pasveer; Gaaei, Rugani, Baas, Hato; Fitz-Jim, Taylor, Mokio; Berghuis, Godts, Brobbey.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1