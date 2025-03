Spunta Sinner a Indian Wells: la sorpresa è riuscita

Il pubblico del Masters 1000 di Indian Wells è rimasto senza parole: Jannik Sinner è apparso a gran sorpresa al Tennis Garden, nel deserto californiano.

Quello di Indian Wells è solo il primo di una lunga serie di Masters 1000 ai quali, per forza di cose, Jannik Sinner dovrà rinunciare. Non tutti i mali vengono per nuocere, quello è vero – quando mai gli ricapiterà, del resto, di avere a disposizione tutto questo tempo per dedicarsi alla preparazione atletica? – ma mentiremmo se dicessimo che questa squalifica non ha avuto e non avrà alcun peso sulla sua carriera.

In primo luogo perché rischia, purtroppo, di perdere lo scettro di numero 1 del ranking Atp. Se Alexander Zverev, secondo in classifica, non se la sta passando troppo bene, Carlos Alcaraz sta alla grande e può dunque sperare, non nell’immediato ma comunque nel breve termine, di accumulare punti utili per tentare il sorpasso. Il campione altoatesino potrà dormire sonni tranquilli fino a metà aprile, più o meno: dopodiché, nelle due settimane che lo separano dal rientro in campo, tutto potrebbe succedere.

Indipendentemente da come andrà, quello è poco ma sicuro, l’assenza di Sinner nel circuito si sente. Si sente un sacco. E deve essersene reso conto anche lui, visto e considerato che, nelle scorse ore, ha deciso di volare alla volta della California e di fare una sorpresa ai suoi amici tennisti e anche, perché no, al pubblico accorso al Tennis Garden per godersi lo spettacolo.

Sinner a Indian Wells per Sabalenka-Kessler: cosa c’è sotto

Jannik Sinner è stato avvistato durante il match che ha visto Aryna Sabalenka fronteggiare, sul campo 1 della struttura, l’americana McCartney Kessler. Gli spettatori non sono riusciti, per un po’, a credere ai loro occhi, ma era proprio lui.

Jannik Sinner not playing at Indian Wells but had no idea he was allowed to pick up some extra work as a ball boy at the tournament #ATP #WTA #BNPParibasOpen pic.twitter.com/Rz5UJI8QkA — John Horn (@SportsHorn) March 9, 2025



O almeno così sembrava. Già, perché in realtà quello a bordo campo non era il numero 1 del mondo, che in questi giorni si sta allenando da qualche parte, in Francia, in attesa di trovare un impianto, non affiliato ad alcuna Federazione, che possa accoglierlo per tutta la durata della squalifica. Uno dei ball boy del match Sabalenka-Kessler, tuttavia, gli assomigliava in maniera davvero impressionante.

E non ci stupisce che le foto del ragazzo abbiano fatto il giro dei social, accompagnate da una serie infinita di battute sulla somiglianza tra i due. Anche perché un po’ di leggerezza, dopo tutte queste cattive notizie, ci voleva proprio…