Pronostico Inter-Feyenoord: turnover e qualificazione in tasca

Inter-Feyenoord è un match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’Inter non ha seguito le orme dei cugini del Milan nell’andata degli ottavi di finale di Champions League con il Feyenoord, espugnando senza grossi problemi uno stadio tradizionalmente ostico come il De Kuip di Rotterdam ed ipotecando, di fatto, la qualificazione ai quarti. In Olanda, mercoledì scorso, è salita in cattedra la cosiddetta “ThuLa”, la coppia di attaccanti formata da Thuram e Lautaro Martinez: con un gol a testa (0-2) il francese e l’argentino hanno consentito a Simone Inzaghi – l’allenatore piacentino nel frattempo è diventato il tecnico nerazzurro più vincente nella coppa dalle grandi orecchie, sorpassando Roberto Mancini – di “prenotare” il pass per l’ingresso tra le prime 8 d’Europa.

Una prestazione quasi senza sbavature quella offerta dall’Inter in Olanda, come testimoniano pure gli xG (2.25 quelli dei campioni d’Italia): il rammarico è il rigore del possibile 3-0 sbagliato da Zielinski, che avrebbe potuto arrotondare ulteriormente il risultato. In ogni caso a San Siro una rimonta del Feyenoord appare improbabile – gli uomini di Robin van Persie dovrebbero vincere con almeno tre gol di scarto – anche se l’Inter non dovrà correre il rischio di farsi “distrarre” dal campionato. Grazie al sofferto successo con il fanalino di coda Monza (3-2) di sabato scorso, Lautaro Martinez e compagni hanno mantenuto la vetta della classifica, ma il Napoli e l’Atalanta – quest’ultima prossima avversaria dei nerazzurri – rimangono alle calcagna (azzurri a -1 e bergamaschi a -3).

Il turnover di Inzaghi

Un’altra insidia, per Inzaghi, potrebbe essere la stanchezza per via degli impegni ravvicinati: coi brianzoli l’Inter ha commesso alcune leggerezze in difesa, finendo addirittura sotto di 2 gol.

L’allenatore cercherà quindi di dosare le energie anche con il Feyenoord: corre in suo aiuto un’infermeria che si sta lentamente svuotando. In porta si rivedrà Sommer, ma è tornato a disposizione pure Carlos Augusto. A centrocampo si contendono una maglia Asllani e Calhanoglu – il turco, nonostante fosse ancora a mezzo servizio, ha disputato una gran partita con il Monza – mentre in attacco Taremi farà rifiatare Lautaro. Sempre lunghissima, invece, la lista degli infortunati in casa Feyenoord: van Persie rispetto all’andata ritrova Read, ma non avrà a disposizione Bijlow, Gonzalez, Lotomba, Nieuwkoop, Trauner, Timber, Hwang In-beom, Milambo, Moder, Nadje, Stengs, Osman e Zerrouki. Il club di Rotterdam, quinto in Eredivisie, nel weekend non è sceso in campo: il match di campionato con il Groningen è stato rinviato.

Come vedere Inter-Feyenoord in diretta tv e in streaming

La sfida Inter-Feyenoord è in programma martedì alle 21:00 allo stadio “Meazza” di Milano. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 202) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Match che non dovrebbe riservare sorprese, quello di San Siro. Il Feyenoord, ancora incerottato, non sembra avere alcuna possibilità di mettere in difficoltà l’Inter e riaprire il discorso qualificazione. Soprattutto in trasferta, dove storicamente gli olandesi sono meno temibili. I nerazzurri, nonostante il turnover e la delicatissima sfida scudetto all’orizzonte con l’Atalanta, dovrebbero aggiudicarsi senza problemi anche il ritorno e non è da escludere che riescano a tenere pure la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Inter-Feyenoord

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Thuram.

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hugo Bueno; Moder, Smal; Hadj Moussa, Paixao, Ivanusec; Carranza.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0