Classifica ATP, Sinner gelato: nuovo numero uno

Classifica Atp, Sinner nel mirino e nuovo numero uno. Le parole non lasciano nessuno spazio alle interpretazioni

Nonostante una sospensione che durerà fino al prossimo 4 maggio, quindi con nessuna possibilità in questa frangente di prendersi dei punti, Jannik Sinner rimarrà ancora per molto tempo in testa alla classifica mondiale Atp.

Ha fatto troppo l’anno scorso per essere messo nel mirino dai colleghi. E questo è ovviamente un segnale della forza clamorosa del tennista azzurro, uno che non vuole mai perdere e che siamo sicuri in questi lunghi giorni di allenamenti sta cercando di migliorarsi, anche se non sappiamo onestamente dove lo possa fare. In questi giorni si sta giocando il Masters 1000 di Indian Wells, uno dei più affascinanti del circuito mondiale, e Jannik è a guardare. C’è, invece, Carlos Alcaraz, che vuole vincere il torneo e che ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la prima sfida che non hanno davvero bisogno di interpretazioni.

Alcaraz lancia la sfida a Sinner

Interrogato a margine di una vittoria sulla possibilità di riprendersi la testa della classifica Atp, Carlos Alcaraz ha risposto in questo modo.

“È un pensiero presente nella mia mente, ma cerco di non concentrarmi su quello. In ogni torneo mi concentro solo su me stesso e penso a come essere un giocatore migliore. Se faccio le cose giuste in ogni torneo, il numero uno sarà una conseguenza. Per diventare numero uno devi ottenere buoni risultati e vincere tornei. Se mi concentrassi solo sulla prima posizione, eserciterei una pressione extra su me stesso, ed è una cosa che non voglio fare. Quindi preferisco focalizzarmi sulle cose che devo fare per migliorare. Anche se Sinner non c’è, è davvero difficile recuperare la prima posizione. Vedremo la situazione tra un paio di settimane“. Insomma, è evidente che lo spagnolo, nonostante sappia che non sarà facilissimo riuscire nell’impresa, che non voglia in nessun modo mollare e non voglia in nessun modo perdere di vista quello che è l’obiettivo principale, forse, della sua carriera. Sfida lanciata, in attesa del ritorno in campo di Jannik che è previsto il prossimo 7 maggio a Roma.