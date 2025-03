Pronostico West Ham-Newcastle: altro sgambetto come all’andata

West Ham-Newcastle è una partita della ventottesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Per la prima volta nel giro di quasi un anno il West Ham è riuscito a vincere due gare di fila. Il successo per 1-0 nel derby con l’Arsenal, battuto a domicilio, e quello per 2-0 sul moribondo Leicester nell’ultimo turno infrasettimanale. Non essendo più impegnati nelle coppe nazionali, gli Hammers non scendono in campo da circa dieci giorni: Graham Potter, subentrato a metà campionato a Julen Lopetegui, ha dunque avuto diverso tempo per preparare la sfida con il Newcastle, che sulla carta avrebbe molte più motivazioni dei londinesi per fare suoi i tre punti in questo match.

La disastrosa prima parte di stagione del West Ham, infatti, non consente a Soucek e compagni di tornare a sperare in una qualificazione europea. Con il nuovo tecnico gli Hammers hanno indubbiamente fatto dei passi in avanti – pur restando fortemente discontinui – ma la zona Europa è lontanissima (sono addirittura 12 i punti da recuperare sulla settima) e servirebbe una sensazionale rimonta per ridurre questo gap. Rimonta che al momento sembra fuori portata. Discorso diverso per il Newcastle, in piena lotta per il quarto o quinto posto che potrebbe voler dire Champions League. I Magpies, nonostante le tre sconfitte nelle ultime quattro giornate – una settimana fa i bianconeri sono stati eliminati pure dalla FA Cup, cadendo in casa con il Brighton – possono ancora ambire a chiudere tra le prime quattro. Rimane in ballo anche la League Cup: nel prossimo fine settimana gli uomini di Eddie Howe avranno l’opportunità di contendere il titolo al Liverpool nella finalissima di Wembley, appuntamento che sicuramente il tecnico bianconero terrà in considerazione nelle scelte di formazione in vista del match del London Stadium.

Per quanto riguarda gli Hammers, Potter potrebbe recuperare sia Paquetà che Coufal, che si accomoderrano in panchina. Howe senza lo squalificato Gordon e gli infortunati Trippier, Lascelles, Botman e Hall.

La sfida tra West Ham-Newcastle è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Un West Ham in ripresa potrebbe approfittare delle numerose assenze con cui deve fare i conti il Newcastle: i Magpies saranno distratti anche dall’imminente finale di League Cup, che può valere una stagione. Come all’andata (terminata 0-2 per il West Ham), dunque, gli Hammers riusciranno verosimilmente ad evitare la sconfitta in un match in cui andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di West Ham-Newcastle

WEST HAM (3-5-2): Areola; Cresswell, Kilman, Todibo; Wan-Bissaka, Soucek, Alvarez, Ward-Prowse, Scarles; Kudus, Bowen.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton; Murphy, Isak, Barnes.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1