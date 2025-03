Pronostico Barcellona-Benfica: anche l’andata l’ha confermato

Barcellona-Benfica è un match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nel weekend il Barcellona avrebbe dovuto affrontare l’Osasuna ma il match di Liga è stato rinviato per via di una tristissima notizia che ha colpito il mondo blaugrana: il medico del club, Carles Minarro Garcia, è morto improvvisamente a distanza di poche ore dal fischio d’inizio. Un vero e proprio shock per Hansi Flick e i suoi uomini, reduci dall’importante vittoria ottenuta nell’andata dell’ottavo di finale di Champions League in casa del Benfica, battuto 1-0 al Da Luz nonostante un uomo in meno dal 22′ del primo tempo (espulso Cubarsì).

L’eroe del match è stato Raphinha, che ancora una volta è stato capace di togliere le castagne dal fuoco al suo tecnico con l’ennesima giocata magistrale. Il cosiddetto “lavoro sporco” invece l’ha fatto l’ex portiere della Juventus Szczesny, ancora determinate con le sue parate. Nel ritorno il Barça potrà dunque giocare per due risultati su tre, con la consapevolezza di staccare il pass per i quarti anche pareggiando. Tanto rammarico per il Benfica, che in superiorità numerica avrebbe potuto fare molto di più, soprattutto in fase realizzativa: i lusitani hanno avuto tantissime occasioni per fare male alla difesa blaugrana (lo confermano gli xG totali) ma non ne hanno concretizzata neppure una. La squadra di Bruno Lage adesso dovrà fare l’impresa in Catalogna, dove non ha mai vinto negli otto precedenti con il Barcellona (l’unico successo dei portoghesi rimane quello del 2021, davanti al proprio pubblico).

Barça, c’è Araujo al posto di Cubarsí

Il Benfica in ogni caso è riuscito subito a voltare pagina: nella Liga Portugal sabato ha travolto 3-0 il Nacional e c’è riuscito anche senza i titolarissimi, quasi tutti preservati per il match di Montjuic.

Lage ha così risposto ai rivali cittadini dello Sporting, pure loro vincenti contro l’Estoril: la lotta per il titolo si fa sempre più serrata in Portogallo, con i due club di Lisbona appaiati a quota 56 punti. Il tecnico biancorosso in coppa non avrà lo squalificato Carreras ma non è l’unica defezione, visto che mancheranno all’appello anche Di Maria, Bah, Manu Silva e Bruma. Nel Barcellona invece Flick dovrà fare a meno di Cubarsì, squalificato dopo il rosso dell’andata: al suo posto c’è Araujo.

Come vedere Barcellona-Benfica in diretta tv e in streaming

Barcellona-Benfica è in programma martedì alle 18:45 allo stadio “Lluìs Companys” di Barcellona, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 255). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Sarà indubbiamente una serata particolare per il Barcellona, in cui giocheranno un ruolo anche le motivazioni extracalcistiche. I blaugrana, ancora imbattuti nel 2025, dovrebbero riuscire ad evitare nuovamente la sconfitta contro un Benfica che sembra aver perso il treno definitivo. Stavolta, tuttavia, crediamo che i lusitani possano segnare almeno una rete: almeno tre quelle complessive.

Le probabili formazioni di Barcellona-Benfica

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundè, Araujo, Martinez, Balde; Pedri, de Jong; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski.

BENFICA (3-4-2-1): Trubin; Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Araujo, Barreiro, Kokçu, Aursnes; Akturkoglu, Schjelderup; Pavlidis.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1