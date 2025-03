Pronostico Napoli-Fiorentina: non succede da trent’anni

Napoli-Fiorentina è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Non vince da cinque partite il Napoli (quattro pareggi e una sconfitta) ed è per questo che Antonio Conte ha perso la testa della classifica. Ma la partita contro la Fiorentina potrebbe ridare il sorriso ai campani. Per diversi motivi.

Il primo: la Viola vive un momento assai importante di crisi tant’è che anche il lavoro di Raffaele Palladino è stato messo in discussione nelle ultime settimane. E poi ovviamente il pensiero dei toscani è alla gara di ritorno di Conference League di giovedì prossimo quando in casa dovranno cercare di ribaltare il 3-2 contro i greci del Panathinaikos. Insomma, tanti pensieri e troppi problemi. Problemi, fisici, che hanno accompagnato pure gli azzurri nel corso delle ultime settimane con Anguissa ancora fuori e con altri alle prese con degli acciacchi che, però, alla fine, non faranno la differenza in quello che sarà il finale.

L’anno scorso ha vinto la Fiorentina al Maradona. Ma ecco che qui entra in ballo il nostro titolo. Non succede dall’ottobre del 1995, quindi trent’anni fa, che la Viola vince due partite di fila in trasferta contro il Napoli. E diciamo serenamente che non sembra proprio essere questo il momento giusto per pensare ad un colpaccio esterno. Il Napoli inoltre si è riposato tutta la settimana e ha preparato al meglio questo match. Anche le forze fisiche, e mentali, saranno molto ma molto differenti.

Come vedere Napoli-Fiorentina in diretta tv e in streaming

Napoli-Fiorentina, in programma domenica alle 15:00 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

La vittoria del Napoli è quotata 1.55 su Goldbet e Lottomatica e 1.55 su Snai.

Il pronostico

Napoli vittorioso contro una Fiorentina stanca che ha molti problemi da risolvere in questo momento. Azzurri invece pimpanti e pieni di energie. E questo fattore farà sicuramente la differenza.

Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Ndour, Gosens; Beltran, Kean.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1