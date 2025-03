Pronostico Juventus-Atalanta: a Torino non succede dal 2018

Juventus-Atalanta è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

A Torino non succede dal 2018 e crediamo che questa striscia sia destinata ad allungarsi. Ma cosa? Ve lo diciamo subito, così poi ci addentriamo in quello che è il nostro pronostico.

La Juventus in casa contro l’Atalanta non vince da quell’anno: due a zero con reti di Higuain e di Matuidi. Nel mezzo anche l’espulsione di Mancini, adesso alla Roma, a completare l’opera. Quello dello Stadium è sicuramente il big match di giornata, con due squadre che sperano di mantenere invariate le distanze da quelle che stanno davanti e mantenere, vivi, i discorsi scudetto. Senza nessun impegno durante la settimana, queste due squadre (crediamo soprattutto la Dea) possono dire la loro fino alla fine della stagione. Ma molto passa dal match di domenica sera.

Per la Juve il momento non è di semplice gestione nonostante la vittoria contro il Verona, meritata, abbia accorciato la classifica. Rimane però la cacciata prematura dalla Champions e quella inaspettata in Coppa Italia che ha appesantito l’ambiente. Non è che vada meglio alla Dea ma nessuno da quelle parti all’inizio dell’anno ha chiesto lo scudetto. Si è in ballo e si balla. All’andata è finita uno a uno, e in questo match potrebbe finire uguale, almeno in una cosa. Sotto, nel nostro pronostico, vi diciamo quale.

Come vedere Juventus-Atalanta in diretta tv e in streaming

Juventus-Atalanta, in programma domenica alle 20:45 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.15 su Goldbet e Lottomatica e 3.10 su Snai.

Il pronostico

All’andata hanno segnato entrambe e anche a Torino potrebbe succedere la stessa cosa. Un gol per squadra con il pareggio che ci sembra il risultato più probabile. Anche se, occhio, anche alla vittoria esterna.

Le probabili formazioni di Juventus-Atalanta

POSSIBILE RISULTATO: 2-1