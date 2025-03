Pronostici Chelsea-Leicester e Tottenham-Bournemouth: match delicati a Londra

Chelsea-Leicester e Tottenham-Bournemouth sono due partite della ventottesima giornata di Premier League e si giocano domenica alle 15:00: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Due successi di fila tra Premier League e Conference League: non succedeva da dicembre al Chelsea di vincere due gare consecutivamente. Nell’ultimo turno di campionato i Blues hanno travolto 4-0 il fanalino di coda Southampton, giovedì scorso invece si sono imposti di misura (1-2) sui danesi del Copenaghen, mettendo in discesa la qualificazione ai quarti nel torneo che li vede sempre favoritissimi per la vittoria del titolo.

Si tratta, in ogni caso, di due avversari ampiamente alla portata della squadra guidata da Enzo Maresca, attesi da test più probanti nelle prossime settimane. Prima dei due derby con Arsenal e Tottenham, tuttavia, i londinesi affronteranno un’altra formazione che giace nei bassifondi della graduatoria della Premier League e che sembra ormai destinata alla retrocessione in Championship: il Leicester. Le Foxes nell’ultimo turno infrasettimanale si sono arresi anche al West Ham – quarta sconfitta consecutiva – restando a secco di gol per la quarta gara di fila. Situazione quasi disperata quella in cui versano Vardy e compagni, penultimi a -5 dal quartultimo posto. La società però sembra voler credere ancora nell’allenatore olandese Ruud van Nistelrooy, confermato nonostante la lunga e preoccupante striscia negativa.

Come vedere Chelsea-Leicester in diretta tv e in streaming

La sfida tra Chelsea e Leicester è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Un’altra gara alla portata per il Chelsea, di cui i Blues dovrebbero approfittare per consolidare il quinto posto e tentare il sorpasso sul Manchester City quarto. Come contro il Southampton i londinesi riusciranno con ogni probabilità a tenere pure la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Chelsea-Leicester

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Malo Gusto, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Sancho, Palmer, Pedro Neto; Nkunku.

LEICESTER (4-2-3-1): Hermansen; Justin, Faes, Vestergaard, Kristiansen; Soumaré, Ndidi; Buonanotte, El Khannouss, Mavididi; Vardy.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0

Rischiano gli Spurs

Dopo la sconfitta rimediata in settimana in Olanda con l’AZ Alkmaar (1-0), il Tottenham rischia di uscire anche dall’Europa League, unica competizione che potrebbe rimettere in piedi la stagione, finora disastrosa, degli Spurs. I londinesi, solamente tredicesimi in Premier League ed ormai lontanissimi dalla zona Europa, saranno chiamati ad una non semplice rimonta giovedì prossimo nella capitale inglese.

Tuttavia, prima di concentrarsi sul ritorno con gli olandesi, il tecnico Ange Postecoglou – sempre più in bilico – tenterà di tornare a vincere in campionato nel match casalingo con il Bournemouth. Son e compagni si erano congedati dalla Premier League con la sconfitta di misura con il Manchester City (0-1 e settimo k.o. casalingo stagionale), che aveva riportato tutti con i piedi per terra dopo le vittorie di fila con Manchester United e Ipswich Town. Il problema, per Postecoglou e i suoi uomini, è che anche il Bournemouth ha voglia di voltare pagina dopo i due k.o. con Wolverhampton e Brighton, parzialmente archiviati con il passaggio del turno in FA Cup. Per le Cherries di Andoni Iraola resta in ogni caso una stagione fantastica: nessuno pensava che a questo punto sarebbero state in piena lotta per l’Europa (settimo posto).

Come vedere Tottenham-Bournemouth in diretta tv e in streaming

La sfida tra Tottenham e Bournemouth è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 258). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Bournemouth ha perso un po’ di smalto nelle ultime settimane ma ha le carte in regola per portare via punti da Londra, contro un Tottenham sempre alle prese con i numerosissimi infortuni e distratto dall’Europa League. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Tottenham-Bournemouth

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Spence; Sarr, Bentancur, Maddison; Johnson, Tel, Son.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Kepa; Cook, Hill, Huijsen, Kerkez; Adams, Scott; Brooks, Kluivert, Semenyo; Evanilson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2