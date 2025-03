Pronostico Parma-Torino: succederà per la quinta volta

Parma-Torino è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nelle ultime dieci partite il Torino è riuscito a portare a casa un risultato positivo in ben nove occasioni. Una sola sconfitta, all’ultimo minuto e con una sfortunata autorete, sul campo del Bologna un paio di settimane fa. Un momento importante, quindi, per la formazione di Paolo Vanoli, che sogna di continuare questa striscia. L’entusiasmo che si respira non si vedeva da tantissimo tempo da quelle parti.

Contro il Parma, però, non sarà sicuramente una passeggiata di salute e andiamo a spiegare il motivo. I ducali, che hanno cambiato allenatore come sappiamo affidandosi a Chivu, devono trovare dei punti per la salvezza che adesso ci sarebbe, che però è da conquistare. E dopo il bel debutto con vittoria con il Bologna, il Parma è andato a perdere sul campo dell’Udinese. Quindi continuando quello che stava facendo Pecchia, vale a dire non trovando quella continuità che servirebbe ad una squadra per salvarsi.

E poi c’è un dato statistico, che vi abbiamo anticipato nel titolo, che deve essere per forza di cose tenuto in considerazione. Negli ultimi quattro incroci tra queste due formazioni, il Torino ha sempre fatto risultato. E andando a valutare quindi il momento di forma, sia fisico che mentale, che le due formazioni stanno attraversando, non possiamo che continuare su questa scia.

Come vedere Parma-Torino in diretta tv e in streaming

Parma-Torino, in programma sabato alle 15:00 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Siamo quasi sicuri che il Parma non riuscirà a vincere questa partita. Anzi, parte leggermente avanti il Torino di Vanoli. Ma alla fine, in un match nel quale entrambe dovrebbero trovare la via della rete, potrebbe finire in pareggio.

Le probabili formazioni di Parma-Torino

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Balogh, Valenti, Valeri; Keita, Estevez, Sohm; Man, Bonny, Cancellieri.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1