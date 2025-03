Pronostico Como-Venezia: è a secco di gol da quattro giornate

Como-Venezia è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Quella tra Como e Venezia, entrambe neopromosse, resta una sfida salvezza nonostante tra le due squadre ci siano ben 10 punti di differenza. I lariani, grazie alle due vittorie consecutive contro Fiorentina e Napoli, si sono allontanati dalla zona rossa portandosi a quota 28 punti ma rimane da fare ancora un piccolo sforzo per raggiungere la cosiddetta quota della tranquillità.

Nello scorso weekend, nel frattempo, la squadra di Cesc Fabregas ha concluso il ciclo “terribile” perdendo 2-1 a Roma: anche all’Olimpico contro i giallorossi il Como ha fatto vedere ottime cose ma l’espulsione di Kempf nella ripresa, arrivata pochi secondi dopo il pareggio degli uomini di Claudio Ranieri, ha reso tutto più complicato e ad un quarto d’ora dalla fine i capitolini hanno completato la rimonta con il centravanti ucraino Dovbyk. Il tecnico catalano si è comunque detto soddisfatto della prestazione dei suoi a fine match: l’obiettivo, adesso, è approfittare di un calendario che si fa in discesa – da qui a fine campionato le uniche big che dovrà affrontare il Como sono Milan e Inter – e regalarsi quindi una primavera all’insegna della più totale tranquillità, provando magari a mettere le basi per una stagione più ambiziosa l’anno prossimo.

Non può più sbagliare invece il Venezia, a secco di vittorie dallo scorso 22 dicembre. I lagunari, penultimi, nelle ultime due giornate hanno evitato la sconfitta con Lazio e Atalanta, tenendo a bada due tra gli attacchi più prolifici del torneo (0-0) ma ora servono disperatamente i tre punti per provare ad accorciare sulla quartultima, il Parma, che è a +5 sulla squadra di Eusebio Di Francesco.

Como-Venezia: le ultime notizie sulle formazioni

Due squalificati per Fabregas, che contro il Venezia dovrà fare a meno di Kempf e Vojvoda. In difesa si rivedrà Dossena, mentre il centrocampo sarà formato da Caqueret, Da Cunha e Perrone. Nel tridente offensivo niente punta di ruolo: Nico Paz falso nueve, circondato da Diao e Strefezza.

Non dovrebbe fare rivoluzioni invece Di Francesco: sarà di nuovo 3-5-2, con il ballottaggio in attacco tra Maric e Gytkjaer. A centrocampo uno tra Busio e Duncan, per la difesa torna a disposizione Sverko.

Come vedere Como-Venezia in diretta tv e in streaming

Como-Venezia, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Sinigaglia” di Como, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Non mancarono le emozioni all’andata – a dicembre in Laguna finì con un rocambolesco 2-2 – ma non si può sottovalutare il fatto che nelle ultime due uscite il Venezia abbia mostrato grande solidità difensiva contro due big come Lazio e Atalanta, tenendo la porta inviolata. Motivo per cui non sarà semplice, per il Como, avere ragione dei lagunari, più vivi che mai nonostante non segnino da ben 4 giornate. Difficile, tuttavia, ipotizzare che i lariani, sempre molto propositivi e aggressivi, non riescano a trovare la via del gol: la squadra di Fabregas rimane favorita per i tre punti.

Le probabili formazioni di Como-Venezia

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Dossena, Goldaniga, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Strefezza.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Busio, Nicolussi Caviglia, Kike Perez, Ellertsson; Oristanio, Gytkjaer.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1