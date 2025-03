Sinner come non lo avete mai visto: video strappalacrime

Sinner come non lo avete mai visto: il campionissimo azzurro si dimostra ancora una volta numero uno fuori dal campo

Al momento il suo percorso di crescita è in standby. Jannik Sinner è fermo per altri due mesi per via dell’accordo che ha trovato con la Wada dopo il caso Clostebol e come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi adesso si sta allenando a Montecarlo.

Mai sopra le righe, nonostante abbia vissuto senza dubbio dei momenti assai difficili, abbiamo imparato a conoscere il campione azzurro anche fuori dal campo. L’anno prossimo, comunque, vivrà sicuramente quello che è un momento si svolta della sua vita: lo lascerà infatti uno degli artefici della sua crescita monumentale, Darren Cahill. Il tecnico australiano ha deciso di dire basta, vuole stare vicino alla sua famiglia ed è arrivato a quell’età in cui i pensieri sono altri. Un legame bellissimo, che nessuno mai potrà mettere in discussione. Anzi, in una recente intervista, Cahill, ha rivelato un consiglio clamoroso e bellissimo che Jannik gli ha dato.

Sinner e quel consiglio a Cahill

Parlando al podcast Tennis Insider Club, Cahill, come potete vedere dal video sotto, ha fatto una rivelazione: “Jannik l’altro giorno mi ha detto: ‘Non preoccuparti delle critiche di persone da cui non accetteresti consigli‘. Gli ho chiesto se avesse davvero solo 23 anni. So che è una citazione già fatta, ma detta da lui… mi sono detto: ‘Ok, andiamo avanti'”.

