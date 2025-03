Pronostico Nottingham Forest-Manchester City: la striscia è senza fine

Nottingham-Manchester City è una partita della ventottesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Striscia senza fine e operazione sorpasso per mettere le cose in chiaro. Dopo la legnata contro il Liverpool, arrivata alla fine di una settimana che aveva portato in dote, anche, l’eliminazione dalla Champions League, il Manchester City di Guardiola sembra aver ripreso il ritmo giusto con due vittorie di fila, una in Fa Cup, per cercare di dare un senso diverso alla stagione.

E nel primo pomeriggio di sabato l’odore di big match potrebbe aiutare la squadra del tecnico catalano a continuare a vincere e mettere la freccia nei confronti di un Nottingham che è la vera squadra rivelazione di questa stagione. Di un punto sono davanti i padroni di casa nella classifica della Premier League, davvero impronosticabile all’inizio di questa stagione. Ma al momento è così e si deve prendere atto, così però come si deve prendere atto di un’altra cosa che vi abbiamo anticipato nel nostro titolo.

Che vuole dire la striscia è senza fine? Vuole dire una cosa sicura, che dovrebbe continuare anche nel pomeriggio di sabato: negli ultimi cinque incroci tra queste due formazioni, per ben 4 volte il Manchester City ha vinto e solamente nel pareggio (uno a uno) ha preso gol. Vittorie sempre nette e per il Nottingham è evidente che i Citizens sono un osso duro, troppo difficile da superare. Quindi crediamo che la vittoria esterna sia ampiamente pronosticabile.

Come vedere Nottingham-Manchester City in diretta tv e in streaming

Nottingham-Manchester City è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Magari stavolta il gol il City lo potrebbe anche prendere, visti i problemi difensivi manifestati nel corso della stagione, ma alla fine la truppa di Guardiola si prenderà tre punti e tornerà terza in classifica. Pochi dubbi.

Le probabili formazioni di Nottingham-Manchester City

NOTTINGHAM (4-2-3-1): Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Dominguez, Anderson; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol; Nico, Kovacic; Savinho, Marmoush, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2