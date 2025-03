Pronostico Friburgo-Lipsia: la storia non cambia

Friburgo-Lipsia è una partita della venticinquesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Finisce sempre allo stesso modo. Quindi sì, delle indicazioni per Friburgo-Lipsia in programma nel tardo pomeriggio di sabato ce ne stanno. Due formazioni che stanno bene, in generale, anche se il Lipsia nell’ultimo turno ha perso in casa contro il Mainz. Ma prima veniva da una serie importanti di risultati utili.

Sono cinque, invece, quelli di fila che ha messo insieme il Friburgo che è pure riuscito in classifica, sfruttando il passo falso appunto della scorsa settimana, a superare gli ospiti. Due punti di vantaggio per i padroni di casa, che adesso sono quinti in classifica e che vedono da vicino anche un piazzamento alla prossima Champions League, al momento distante solo una lunghezza. Un big match, in poche parole, che mette in palio davvero dei punti pesanti e che potrebbe fare allungare il Friburgo se questa squadra riuscisse a prendere i tre punti.

Possibile, senza dubbio, perché sulle ali dell’entusiasmo e soprattutto con la mente libera da ogni pensiero cattivo, si possono anche fare delle cose straordinarie. Crediamo fermamente che Grifo e compagni in questo match partano leggermente avanti al Lipsia che non è la squadra che abbiamo ammirato negli anni scorsi e soprattutto non sembra essere in grado di mantenere un passo importante nel corso dell’annata. Ma tornando al discorso di prima come finisce, sempre, questa partita? Bene, ve lo diciamo sotto nel nostro pronostico.

Come vedere Friburgo-Lipsia in diretta tv e streaming

Friburgo-Lipsia è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Nelle ultime quattro occasioni su cinque, il match ha sempre regalato almeno un gol per squadra e almeno tre gol complessivi. Quindi il nostro pronostico va verso questa direzione. Poi, come detto prima, crediamo che il Friburgo sia favorito, quindi se volete “esagerare” ci sta una vittoria interna con entrambe in rete.

Le probabili formazioni di Friburgo-Lipsia

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Sildillia, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Osterhage; Doan, Rohl, Grifo; Holer.

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Geertruida, Bitshiabu, Castello; Baku, Haidara, Kampl, Raum; Xavi; Sesko, Openda.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1