Pronostici Serie B 8-9 marzo: tra i due litiganti il terzo gode

Serie B, i neroverdi di Grosso possono allungare approfittando dello scontro diretto tra Spezia e Pisa: è un turno che promette scintille.

Dopo il successo sul Pisa è iniziato il countdown: per il ritorno in Serie A del Sassuolo è ormai solamente una questione di tempo. La regular season è ancora lunga, è vero – mancano dieci giornate alla fine – ma i neroverdi hanno accumulato un tale vantaggio sulla terza, lo Spezia, da poter dormire sonni tranquilli. I liguri hanno 15 punti in meno ed il divario potrebbe continuare a dilatarsi in questo weekend, visto che gli emiliani potranno approfittare dello scontro diretto tra Spezia e Pisa per allungare ulteriormente.

La squadra di Fabio Grosso giocherà nuovamente in casa, stavolta contro il Bari. I Galletti sono molto solidi e stanno cercando di restare aggrappati al treno playoff – attualmente hanno gli stessi punti del Palermo ottavo – e non perdono da tre turni ma non sarà semplice tenere a bada un Sassuolo scatenato, che vuole raggiungere l’obiettivo nel più breve tempo possibile: sembra passata un’eternità dallo scorso agosto, quando il Bari riuscì ad evitare la sconfitta (1-1) al San Nicola contro i neroverdi. Non c’è un chiaro favorito, invece, nell’atteso big match dello stadio “Picco”, tra l’altro una sfida da sempre molto sentita dalle due tifoserie: momento di flessione per i padroni di casa, che non vincono da quattro giornate; il Pisa invece vuole reagire subito per dimenticare il k.o. di misura del Mapei Stadium. Un eventuale successo dei nerazzurri sarebbe una sorta di ipoteca sulla A: in caso di vittoria gli uomini di Pippo Inzaghi si porterebbero a +9 sull’unica squadra, lo Spezia, che potrebbe insidiarla nella corsa al secondo posto e dunque alla promozione diretta. Entrambe, in ogni caso, dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione.

Le previsioni sulle altre partite

Il Frosinone sembra aver riacquisito fiducia dopo il cambio in panchina: sabato scorso i ciociari sono tornati a vincere – non accadeva da dicembre – e nello scontro diretto con la Carrarese hanno la possibilità di abbandonare la zona rossa. Gli apuani però si sono messi alle spalle il momento difficile grazie alla vittoria con la Salernitana e ai due pareggi pirotecnici con Reggiana e Cremonese (2-2) e venderanno cara la pelle.

Equilibrio pure in Sampdoria-Palermo, sfida tra blasonate che hanno deluso nella prima parte della stagione. I blucerchiati sono ancora invischiati nella lotta per non retrocedere, mentre i rosanero, trascinati dal nuovo arrivato Pohjanpalo, stanno trovando continuità. Siciliani leggermente favoriti dopo le due vittorie con Brescia e Cosenza ma espugnare Marassi non è mai una passeggiata.

Fermato una settimana fa dalla Reggiana, il Catanzaro farà in modo di proteggere il quarto posto ed evitare il sorpasso della Cremonese: gara da “gol” allo Zini. Viene da due sconfitte di fila invece la Juve Stabia, altra squadra che gravita in zona playoff: la trasferta contro un Mantova che è ripiombato in zona retrocessione cela non poche insidie. Non riesce a risollevarsi la Salernitana, sempre penultima: contro il solido Modena gli uomini di Roberto Breda faranno verosimilmente fatica. Non ci aspettiamo grande spettacolo, infine, nei match tra Brescia e Cesena e tra Cittadella e Sudtirol: i romagnoli, in splendida forma, sognano in colpaccio in Lombardia, mentre la sfida tra veneti e altoatesini è un delicato scontro salvezza.

Serie B: possibili vincenti

Frosinone o pareggio (in Carrarese-Frosinone, sabato 8 ore 15:00)

Palermo o pareggio (in Sampdoria-Palermo, sabato 8 ore 17:15)

Sassuolo (in Sassuolo-Bari, domenica 9 ore 15:00)

Le partite da almeno due gol complessivi

Cremonese-Catanzaro, sabato 8 ore 15:00

Sampdoria-Palermo, sabato 8 ore 17:15

Spezia-Pisa, domenica 9 ore 15:00

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Mantova-Juve Stabia, sabato 8 ore 15:00

Cremonese-Catanzaro, sabato 8 ore 15:00

Spezia-Pisa, domenica 9 ore 15:00

Le partite da meno di tre gol complessivi

Salernitana-Modena, sabato 8 ore 15:00

Brescia-Cesena, sabato 8 ore 19:30

Cittadella-Sudtirol, domenica 9 ore 17:15

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Cremonese-Catanzaro è quotato a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai. Il segno “Under 2.5” in Cittadella-Sudtirol è quotato invece a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai.

