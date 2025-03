Pazzesco Federica Pellegrini: fan a bocca aperta

Pazzesco Federica Pellegrini, la Dea del nuoto azzurro è stata ripresa da diversi fan sui social. Ecco cosa hanno detto

Federica Pellegrini è stata una delle più grandi sportive italiane di tutti i tempi. Forse la più grande in generale. Campionessa assoluta nel suo sport, ha dimostrato nel corso della sua straordinaria carriera tutte le doti da nuotatrice. Insomma, una Divina assoluta, così come da soprannome.

Da un po’ di anni a questa parte ha giustamente cambiato vita. Matrimonio e una bellissima figlia. Ma ovviamente non ha lasciato il mondo dello Sport, visto che il presidente del Coni Malagò l’ha voluta al suo fianco. E sappiamo benissimo come uno sportivo non riesce mai del tutto a staccare da quella che per troppi anni è stata la propria vita. Detto questo adesso Federica Pellegrini si dedica a vari eventi, anche in vista delle Olimpiadi invernali dell’anno prossimo in Italia, e si fa vedere sui social utilizzando gli stessi nella miglior maniera possibile. Che poi il senso, nonostante tutto quello che vediamo, sarebbe quello. Ma sono pochi quelli che riescono a farlo.

Pazzesco Federica Pellegrini: quella somiglianza con Maria De Filippi

Nei giorni scorsi la Divina ha pubblicato una foto sui social. E molti suoi tifosi hanno commentato come la stessa, per il taglio dei capelli, assomigli e anche molto a Maria De Filippi, un’altra regina dei nostri tempi, in questo caso della tv italiana. Ai commenti non ha risposto, poche volte lo fa, e probabilmente nemmeno li legge, ma la somiglianza ci sta. Ed è detto tutto in buona fede, ovviamente.

“Per il resto, ovviamente – scrive il questo caso il Corriere dello Sport – nessuna somiglianza, se non una forza caratteriale che tutti i fan riconoscono ad entrambe. Maria De Filippi ha scritto e sta scrivendo la storia della tv italiana, Federica Pellegrini ha scritto la storia del nuoto e dello sport azzurro: basta questo, al di là del taglio di capelli”.