Pronostico Tolosa-Monaco: sentenza fattore campo

Tolosa-Monaco è una partita valida per la venticinquesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il fattore campo è una sentenza, al contrario. Tolosa e Monaco aprono il turno numero 25 della Ligue 1 e c’è da dire che si affrontano due formazioni che stanno facendo bene e che soprattutto stanno bene. I padroni di casa si approcciano a questa partita forti di due vittorie di fila, i monegaschi ci arrivano dopo la bella affermazione contro il Reims mai in discussione. E forti, anche, di una classifica che in caso di vittoria si potrebbe fare davvero interessante per tutti.

Ma cosa c’entra, direte voi, il fattore campo. Ve lo spighiamo in maniera immediata. Nelle ultime tre gare che il Monaco ha giocato a Tolosa ha sempre vinto. E due volte su tre con lo stesso un risultato: un 1-2 che, secondo il nostro parere, è quello che probabilmente potrebbe uscire anche venerdì sera per il classico non c’è due senza tre, quel detto che molto spesso prevede il futuro. Ma oltre la statistiche, che conta tanto e non quanto, c’è un giocatore che potrebbe realmente fare la differenza in questo match.

Da quando è arrivato a Monaco nello scorso mese di gennaio, Mika Biereth, danese classe 2003, ha fatto vedere tutte le proprie qualità. Nello scorso weekend ha messo a referto una tripletta, la terza della sua esperienza nel Principato, che ha fatto subito drizzare le antenne a quelle squadre che sono alla ricerca di un attaccante. E potrebbe essere decisivo anche in questa gara.

Come vedere Tolosa-Monaco in diretta tv e in streaming

La sfida Tolosa-Monaco, in programma venerdì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Con un Biereth così è tutto più facile. E il Monaco dovrebbe riuscire a prendersi una vittoria importante su un campo difficile. La sfida, inoltre, dovrebbe anche regalare almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Tolosa-Monaco

TOLOSA (3-4-2-1): Haug; Sidibe, Cresswell, McKenzie; Donnun, Casseres, Sierro, Suazo; Babicka, Messali; Magri.

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Salisu, Kehrer, Mawissa; Camara, Zakaria; Akliouche, Minamino, Ben Seghir; Biereth.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1