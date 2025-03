Pronostico Roma-Athletic Bilbao: l’indizio è nel precedente del girone

Roma-Athletic Bilbao è un match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’urna di Nyon ha spedito Roma e Lazio in due zone opposte del tabellone, scongiurando l’ipotesi derby già negli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi, che arrivano da una qualificazione sofferta – raggiunta al termine dell’equilibrato playoff con il Porto (1-1 in Portogallo e 3-2 all’Olimpico) – avranno in ogni caso a che fare con una delle migliori squadre della fase campionato: l’Athletic Bilbao. I baschi, attualmente quarti nella Liga spagnola, hanno chiuso la League Phase al secondo posto con gli stessi punti della Lazio (19) ma si sono dovuti accontentare della seconda piazza per via della peggiore differenza reti.

Avversario indubbiamente scomodo per gli uomini di Claudio Ranieri, già affrontato lo scorso settembre nella fase a girone unico: nella Capitale finì 1-1, con Paredes (omonimo del centrocampista argentino della Roma) che a cinque minuti dalla fine replicò a Dovbyk.

Quella perà era un’altra Roma: in panchina c’era Ivan Juric e non era ancora arrivato l’esperto tecnico romano a “normalizzare” la situazione. La “mano” di Ranieri si sta vedendo soprattutto in campionato, dove i giallorossi grazie ad un filotto di vittorie (quella con il Como di domenica scorsa era la quarta di fila) hanno rifatto capolino in zona Europa, scavalcando addirittura quel Milan che un paio di mesi fa era lontanissimo. La Roma, insomma, ha ufficialmente ritrovato le certezze perdute ed è una squadra completamente diversa rispetto a quella disastrosa vista in autunno.

Proprio per questo motivo l’esame Bilbao sarà uno di quelli probanti. I baschi di Ernesto Valverde in Liga sono quarti, in piena zona Champions League ed hanno collezionato meno punti solo delle tre big: Barcellona, Atletico Madrid e Real Madrid. Sabato scorso si sono arresi 1-0 all’Atletico del “Cholo” Simeone dopo una gara tiratissima ma in patria erano imbattuti da ottobre. Valverde a Roma dovrebbe schierare la formazione migliore, dovendo però ancora fare a meno del convalescente Sancet sulla trequarti. Alle spalle dell’ex Torino Berenguer, che ricoprirà il ruolo di centravanti, ci saranno i fratelli Williams, Inaki e Nico, e Unai Gomez. Nella Roma assente lo squalificato Paredes: al suo posto Cristante. Davanti riecco Dovbyk dal 1′.

Come vedere Roma-Athletic Bilbao in diretta tv e in streaming

La sfida Roma-Athletic Bilbao è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Athletic Bilbao fuori casa è meno temibile rispetto a quando gioca davanti al proprio pubblico – in trasferta per esempio non vince da metà gennaio nelle varie competizioni – ma rimane un osso duro per la formazione di Ranieri, anche adesso che la Roma ha trovato un’identità ed è tornata a correre. Gli uomini di Valverde cercheranno di evitare quantomeno la sconfitta all’Olimpico per poi giocarsi il tutto per tutto tra una settimana nell’infuocato San Mames: ci sono i presupposti per un’altra gara equilibrata come quella della fase a girone unico, in cui probabilmente andranno a segno entrambe almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Roma-Athletic Bilbao

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simon; Gorosabel, Vivian, Yeray, Berchiche; Jauregizar, de Galarreta; Inaki Williams, Unai Gomez, Nico Williams; Berenguer.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1