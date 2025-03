Pronostico Panathinaikos-Fiorentina: scelte forzate per Palladino

Panathinaikos-Fiorentina è un match valido per l’andata degli ottavi di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La Fiorentina ritorna in Grecia, proprio in quella Atene che lo scorso maggio le fu fatale ed in cui si infransero le speranze di tornare a vincere un titolo europeo dopo oltre sessant’anni. Solo che stavolta l’avversario della Viola non è l’Olympiacos ma il Panathinaikos, acerrimo rivale dei biancorossi che nella finale della Conference League 23-24 castigarono i gigliati, come l’anno precedente aveva fatto il West Ham, sempre nell’ultimo atto.

Un abbinamento tutt’altro che favorevole per la squadra di Raffaele Palladino, che torna a giocare in Europa dopo oltre due mesi dalla fine della fase a girone unico, conclusa al terzo posto dietro Chelsea e Vitoria Guimaraes. Sì, è vero, la Viola è riuscita a finire dalla parte opposta del tabellone rispetto ai Blues di Enzo Maresca, favoritissimi per la vittoria della coppa – potrà incontrarli solo in un’eventuale finale – ma i greci non sono un avversario accomodante, specie se consideriamo il momento delicato di Ranieri e compagni.

Da dicembre in poi la Fiorentina, anche a causa di una mezza “rivoluzione” sul mercato, fa fatica a trovare continuità ed il tecnico è finito sul banco degli imputati per via di un gioco che non decolla. Nell’ultima giornata di campionato i toscani hanno messo fine ad una preoccupante striscia negativa (sconfitte con Inter, Como e Verona) battendo di misura il Lecce (1-0) ma di progressi in tal senso non se ne sono visti.

Palladino coi giocatori contati

Di conseguenza il piazzamento europeo in campionato non è più garantito – la Fiorentina è settima ma ha alle calcagna una ritrovata Roma – motivo per cui la Conference potrebbe rappresentare un’occasione importante per giocare l’Europa anche l’anno prossimo.

Stando così le cose, dunque, il Panathinaikos è formazione da prendere con le pinze. I biancoverdi hanno qualche buona individualità (oltre all’ex Dragowski c’è una vecchia conoscenza della Serie A come Djuricic ma anche uno dei grandi protagonisti del Mondiale 2022, il marocchino Ounahi) ma, proprio come la Viola, sono poco continui. La squadra di Rui Vitoria – subentrato a Diego Alonso a stagione in corso – al momento è terza nel campionato greco, dietro a Olympiacos e AEK Atene, e nella League Phase della Conference League è arrivata solo tredicesima, piazzamento che l’ha costretta a giocare lo spareggio. Gli ateniesi se la sono vista brutta nel playoff con gli islandesi del Vikingur: il “Pana” è riuscito ad evitare i supplementari al fotofinish (gol del 2-0 di Tete in pieno recupero) dopo aver perso l’andata 2-1.

In Grecia Palladino avrà oltretutto i giocatori contati. Non recuperano Adli, Folorunsho e Colpani, rivedremo invece Kean dal 1′ dopo il trauma cranico rimediato a Verona. In attacco l’ex Juve farà coppia con Zaniolo.