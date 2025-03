Pronostici Conference League 6 marzo: gol assicurati in queste partite

Conference League, dopo aver letteralmente dominato la League Phase il Chelsea di Enzo Maresca riappare negli ottavi: c’è il Copenaghen per i Blues.

Il Chelsea è indubbiamente il grande favorito per la vittoria di quest’edizione della Conference League e nella fase a girone unico, terminata lo scorso dicembre, ha subito gettato la maschera, dominando sostanzialmente ogni avversario affrontato pur mandando in campo formazioni infarcite di riserve e seconde linee. I Blues di Enzo Maresca finora non hanno mai preso sottogamba la manifestazione: 6 vittorie su 6 ed una valanga di gol segnati, ben 26 complessivi per una incredibile media di 4 a partita.

La superiorità, insomma, è stata schiacciante, come da pronostico. Ma, adesso, la domanda che si pongono in tanti è: i londinesi sapranno essere così dominanti anche nella fase ad eliminazione diretta? Quesito abbastanza lecito, dal momento che da metà dicembre in poi il Chelsea ha iniziato ad arrancare ed è scivolato fuori dalle prime quattro nella classifica della Premier League. Sono 3 le sconfitte nelle ultime 4 gare per i Blues, tornati a sorridere solamente una settimana fa nel turno infrasettimanale con la goleada rifilata al fanalino di coda Southampton (4-0). Normale, dunque, che celi qualche insidia la doppia sfida con il Copenaghen, che nello spareggio ha avuto la meglio sui tedeschi dell’Heidenheim, rimontati in Germania dopo aver perso l’andata in Danimarca (1-2 e 1-3). La qualificazione del Chelsea non sembra in discussione, ma per gli uomini di Maresca potrebbe non filare tutto liscio nella serata del Parken e non sarebbe una sorpresa se i danesi, primi in Superligaen, riuscissero a realizzare almeno un gol nel primo dei due round.

Le previsioni sulle altre partite

Dopo un’ottima League Phase, conclusa al settimo posto, il Legia Varsavia è atteso all’esame Molde. Sudata la qualificazione dei norvegesi agli ottavi, arrivata al termine di una dura battaglia con gli irlandesi dello Shamrock Rovers, che si sono arresi solo ai rigori. Fiducia ai polacchi per quanto fatto vedere nella prima fase: dovrebbero quantomeno evitare la sconfitta in Norvegia.

L’altra squadra che secondo i bookmaker potrebbe arrivare in fondo insieme a Chelsea e Fiorentina è il Betis: i biancoverdi di Manuel Pellegrini finora in Conference League non hanno brillato, ma quando era il momento di tirare fuori gli artigli l’hanno fatto e nello spareggio con il Gent hanno chiuso i conti già all’andata vincendo 3-0 in Belgio (indolore la sconfitta per 1-0 nel ritorno). Il Betis, tra l’altro, viene da tre vittorie fila in campionato e sabato si è addirittura preso lo scalpo del Real Madrid. Ci sono buone possibilità che si ripeta anche coi portoghesi del Vitoria Guimaraes, la grande sorpresa della League Phase (conclusa al secondo posto). I lusitani, tuttavia, a dicembre hanno dovuto salutare a malincuore l’allenatore Rui Borges, “acquistato” dallo Sporting dopo aver pagato la clausola rescissoria: da allora hanno vinto solo due partite.

Dovrebbe ottenere un risultato positivo pure il Rapid Vienna, di scena in Bosnia contro il Borac Banja Luka: i balcanici, approfittando di un sorteggio non impossibile, hanno già fatto un’impresa raggiungendo gli ottavi. Previsto equilibrio, invece, nelle sfide tra Celje e Lugano – la vincente di questa sfida ai quarti di finale potrebbe incrociare la Fiorentina, impegnata con il Panathinaikos – e tra Jagiellonia e Cercle Brugge. Non si intravede in chiaro favorito neppure in Pafos-Djurgarden: a Cipro i gol non dovrebbero mancare.

Conference League, possibili vincenti

Legia Varsavia o pareggio (in Molde-Legia Varsavia)

Chelsea (in Copenaghen-Chelsea)

Betis (in Betis-Vitoria Guimaraes)

Rapid Vienna o pareggio (in Borac Banja Luka-Rapid Vienna)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Copenaghen-Chelsea

Pafos-Djurgarden

Conference League: le partite da almeno un gol per squadra

Molde-Legia Varsavia

Celje-Lugano

Le partite da meno di tre gol complessivi

Betis-Vitoria Guimaraes

Jagiellonia-Cercle Brugge

Comparazione quote

La vittoria del Chelsea è quotata a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Molde-Legia Varsavia è quotato invece a 1.57 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.