Pronostico Viktoria Plzen-Lazio: la prima volta non si scorda mai

L’aver chiuso al primo posto la prima fase dell’Europa League è servito alla Lazio di Baroni, squadra in forma che arriva a questo match dopo la bella vittoria di San Siro contro il Milan. Il Vitkoria Plzen non può ovviamente fare paura a questa squadra che non solo può chiudere i conti già nel match d’andata, ma ha anche la possibilità di giocare il ritorno in casa che rimane, nonostante non ci sia più il “gol in trasferta”, sempre un leggero vantaggio.

Certo, Baroni non ci arriva con la migliore squadra possibile. Fuori da un po’ di tempo Castellanos, c’è il forte rischio che non sia della partita nemmeno capitan Zaccagni: un problema al polpaccio mette in dubbio la presenza dell’esterno offensivo e quindi potremmo vedere una Lazio davvero incerottata. Ma questo, nonostante le possibili assenze siano davvero pesantissime da gestire, non mette comunque in discussione la vittoria finale.

Magari si potrebbe vedere una Lazio più accorta, o per meglio dire che avrà un po’ di difficoltà per pungere l davanti, ma alla fine il livello tecnico delle due formazioni rimane ampiamente a favore della formazione italiana che è capitata, pure, dalla parte debole del tabellone di Europa League. Con un po’ di fortuna, insomma, si potrebbe ritrovare davvero a giocarsi la coppa. Questo turno, parliamoci chiaro, è molto agevole. Tra le due squadre non ci sono precedenti, quindi prima volta e prima vittoria Lazio. Che non si scorda mai.

Come vedere Vitkoria Plzen-Lazio in diretta tv e in streaming

Vitkoria Plzen-Lazio è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Nonostante la quota dei bookmaker ci indichi una partita difficile per la Lazio, crediamo che la squadra di Baroni possa riuscire a vincere questa partita senza particolari problemi. E senza nemmeno prendere gol.

Le probabili formazioni di Vitkoria Plzen-Lazio

VITKORIA PLZEN (3-5-2): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Havel, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc; Vydra, Durosimni.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Patric, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Pedro; Noslin.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2