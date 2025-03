Pronostico Fenerbahce-Rangers: il fattore decisivo

Fenerbahce-Rangers è un match valido per gli ottavi di finale di Europa League: dove vedere la partita, formazioni, pronostico

Nel momento in cui l’urna di Nyon ha sorteggiato questo ottavo di finale, abbiamo immediatamente capito che il Fenerbahce, nonostante la prima giochi in casa, sia con un piede mezzo nei quarti di questa Europa League. Ci sono un paio di fattori, assai evidenti e non serve nemmeno un occhio così attento, che ci spingono a dire questo. E andiamo a vederli insieme.

Il primo ha un nome e cognome: José Mourinho. L’allenatore portoghese è l’unico tecnico ad aver vinto nella sua carriera Champions, Europa e Conference League. Evidente ci sia un feeling particolare con queste manifestazioni. Come è altrettanto evidente che i Rangers, fuori casa, sono una squadra davvero difficile da pronosticare. O, per meglio dire, difficile da pronosticare vincente. Se in campionato gli scozzesi arrivano a questo match dopo tre vittorie di fila, quest’anno hanno pure faticato moltissimo in campionato. C’è stato un periodo abbastanza lungo e non troppo indietro nel tempo, che i Rangers non riuscivano a vincere una partita. Non basta questa mezza resurrezione per pensare che possano uscire indenni dal campo dei turchi, che vogliono ovviamente mettere in discesa la qualificazione già nella partita di giovedì pomeriggio.

Lo score del Fenerbahce, in casa, inoltre, è davvero importante. Sono 9 i risultati utili di fila piazzati fino al momento da Mou, con una sola sconfitta che è datata i primi giorni di dicembre contro l’Athletic Bilbao sempre in Europa. Anche questo è un fattore che, per forza di cose, deve essere considerato.

Come vedere Fenerbahce-Rangers in diretta tv e in streaming

Fenerbahce-Rangers è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Fenerbahce è quotata 1.63 su Goldbet e Lottomatica e 1.65 su Snai.

Il pronostico

Per quanto vi abbiamo raccontato prima, ovviamente, c’è un solo risultato che dovrebbe uscire fuori da questo match. Ed è ovviamente una vittoria, anche larga, del Fenerbahce. Che metterà in discesa la qualificazione.

Le probabili formazioni di Fenerbahce-Rangers

FENERBAHCE (3-4-1-2): Egrybayat; Muldur, Skriniar, Soyuncu; Aydin, Fred, Szimanski, Kostic; Tadic; En Nesyri, Dzeko.

RANGERS (4-4-2): Butland; Yilmaz, Tavernier, Propper, Jefte; Cerny, Raskin, Diomande, Hagi; Dessers, Igamane.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0