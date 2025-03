Pronostico Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: l’ha già fatto tre volte in stagione

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen è un match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il nuovo format della Champions League ha, di fatto, “liberalizzato” i derby già a partire dagli ottavi di finale – in passato due squadre affiliate alla stessa federazione potevano incontrarsi solo ai quarti – ed oltre alla stracittadina di Madrid dagli ultimi sorteggi di Nyon è uscito fuori anche lo scontro “fratricida” tutto tedesco tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, che in Bundesliga si stanno pure contendendo – si fa per dire, visto l’ormai ampio vantaggio dei bavaresi – l’ambito Meisterschale.

La sfida tra Bayern e Bayer, pur non essendo un derby in senso stretto – e neanche una rivalità storica – rimane in ogni caso una sfida dall’indubbio fascino, dal momento che si affrontano i due club che nelle ultime due stagioni si sono avvicendati sul trono di Germania. Il Bayern Monaco, dopo un’annata deludente, è ripartito da Vincent Kompany, giovane tecnico cresciuto sotto l’ala di Pep Guardiola, ed è tornato a dettare legge. In campionato i bavaresi hanno 8 punti di vantaggio sul Leverkusen secondo, vantando il miglior attacco (72 gol segnati) e la miglior difesa. In Champions League, invece, Kane e compagni hanno stranamente un po’ arrancato. Nella fase campionato sono arrivati solo 12esimi in classifica e nel playoff con gli scozzesi del Celtic hanno evitato i supplementari per un soffio (1-2 in Scozia e 1-1 in Baviera), pareggiando a tempo quasi scaduto grazie a gol di Davies. Un doppio confronto, insomma, che si è rivelato più complicato del previsto.

Leverkusen imbattuto nelle ultime tre sfide

Il Bayer Leverkusen invece non ha avuto bisogno degli spareggi per approdare agli ottavi: con 16 punti in otto partite (5 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte) gli uomini di Xabi Alonso sono arrivati sesti nella maxiclassifica.

In campionato, al contrario, faticano a tenere il passo dei loro prossimi avversari continentali. Sì, non perdono da agosto, ma i troppi pareggi nelle ultime sei giornate – tre in totale, compreso lo 0-0 con il Bayern Monaco alla BayArena – sono stati un duro colpo per il progetto di rimonta. L’allenatore basco, tuttavia, è confortato dai tre precedenti stagionali: il Bayern non ha mai battuto le Aspirine, capaci di evitare la sconfitta in campionato (1-1 all’andata e 0-0 al ritorno) ma anche di spuntarla nella sfida di Coppa di Germania andata in scena lo scorso dicembre e terminata 1-0 per il Leverkusen. Più in generale, andando a ritroso, il Werkself non perde da ben sei gare contro i bavaresi.

Per quanto riguarda le formazioni, nel Bayern Monaco sono in dubbio Kimmich e Upamecano, dall’altro lato invece Alonso ha l’intera rosa a disposizione. L’unico che rischia di saltare la gara d’andata è Tapsoba.

Come vedere Bayern Monaco-Bayer Leverkusen in diretta tv e in streaming

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen è in programma mercoledì alle 21:00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 3.85 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Under 3.5” è quotato invece a 1.40 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

I tre precedenti stagionali ci dicono che Xabi Alonso sa come mettere in difficoltà il Bayern Monaco, che nello scontro dello scorso 15 febbraio non ha tirato neanche una volta in porta. I bavaresi hanno ovviamente qualcosa in più ma ci aspettiamo un’altra gara bloccata come quelle a cui abbiamo assistito in Bundesliga: un pareggio non è da escludere in un match in cui il numero dei gol complessivi potrebbe essere inferiore a 4.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Coman; Kane.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Mukiele, Tah, Hincapie; Frimpong, Aleix Garcia, Xhaka, Grimaldo; Tella, Schick, Wirtz.

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: chi vince? Bayern Monaco

Pareggio

Bayer Leverkusen View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1