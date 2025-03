Pronostico Ajax-Eintracht Francoforte: non c’è due senza tre

Ajax-Eintracht è un match valido per gli ottavi di finale di Europa League: dove vedere la partita, formazioni, pronostico

Il giovane tecnico italiano Farioli ci ha messo poco ad entrare nel cuore dei tifosi dell’Ajax. Quando vinci, nonostante la poca esperienza e un po’ diciamo di scetticismo nel momento della scelta, tutto diventa ovviamente molto più semplice.

Primo in classifica in campionato come non succedeva da diversi anni, i lancieri contro il Francoforte nonostante i tedeschi si siano qualificate tra le prime otto e quindi con due partite in meno giocate, almeno nel match di giovedì sera partono leggermente avanti. Il motivo è presto spiegato: il momento che stanno vivendo le due squadre è completamente diverso. L’Ajax punta a conquistare l’ottava vittorie nelle ultime nove partite in casa. Un fortino è diventato lo stadio amico, dove non passa nessuno e dove anche il Galatasaray, uno delle squadre che erano candidate alla vittoria finale di questa manifestazione prima di essere eliminato con largo anticipo è caduto.

E se a questo momento così importante dei padroni di casa ci aggiungiamo quello difficile dei tedeschi (due sconfitte di fila, quindi da qui il titolo, ma in generale una sola vittoria nelle ultime sette uscite), il quadro è veramente servito. E soprattutto i problemi più importanti dell’Eintracht arrivano dalla difesa, con undici gol presi nelle ultime cinque partite. Insomma, momento davvero che diventerà davvero complicato.

Come vedere Ajax-Eintracht in diretta tv e in streaming

Ajax-Eintracht è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Ajax è quotata 2.50 su Goldbet e Lottomatica e 2.40 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Per quanto vi abbiamo raccontato prima è evidente che l’Ajax parta avanti e dovrebbe riuscire pure a conquistare la vittoria. Match che dovrebbe pure regalare, visti i problemi difensivi dell’Eintracht, almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Ajax-Eintracht

AJAX (4-3-3): Pasveer; Gaaei, Rugani, Baas, Hato; Fitz-Jim, Taylor, Mokio; Berghuis, Godts, Brobbey.

EINTRACHT (3-5-2): Trapp; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Skhiri, Larsson, Gotze, Brown; Ekitike, Wahi

POSSIBILE RISULTATO: 2-1