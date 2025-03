Scatta l’allarme Bagnaia: questa proprio non se l’aspettava

Scatta l’allarme per Bagnaia: immediatamente dopo la prima prova del Mondiale l’azzurro è deluso. Le sue parole

Due terzi posti tra Sprint e Gran Premio. Con il doppio trionfo del compagno di squadra Marc Marquez che, clamorosamente, ha piazzato anche la “doppietta” con il fratello, salito sul secondo gradino del podio. No, non se lo aspettava certamente questo avvio Pecco Bagnaia, che dopo la prima gara del Mondiale non ha sicuramente nascosto quella che è stata la sua delusione.

Sarà un’annata durissima per il piemontese che, lo scorso anno, ha perso il titolo mondiale. Sarà difficile vincere di nuovo perché dentro la sua squadra c’è uno dei piloti più vincenti – e meno amati per tutti gli atteggiamenti che ha avuto nel corso degli anni – di questo sport. Dovrà imparare a convivere con tutto questo, Pecco. E lasciarsi alle spalle tutte le polemiche che ci sono state. Le sue parole, comunque, dette a Sky Sport dopo la gara, devono far riflettere.

Bagnaia lancia l’allarme: le sue dichiarazioni

“C’ho provato ma mi mancava qualcosa. Ogni volta che mi avvicinavo a meno di mezzo secondo dovevo rilasciare e permettergli di allungare un po’ per tenere le gomme”. È una situazione in cui, o ne hai molto di più come oggi Mar che stava giocando con noi, e allora riesci a stare lì dietro e passare quando vuoi, oppure fai molta fatica come nel mio caso. In generale è stata una gara dove sono rimasto a guardare, perché ogni volta che mi avvicinavo dovevo mollare. È un peccato, ma dopo il weekend che ho avuto e dopo i test, non sono soddisfatto, ma va bene così”.

“Se mi aspettavo un inizio così? Dopo i test assolutamente sì. E se c’è qualcuno che non se l’aspettava, allora dovrà ricontrollare un po’ di cose”, ha concluso Francesco Bagnaia dopo il GP Thailandia che ha messo in evidenza quelli che sono sicuramente dei problemi che dovranno essere risolti già dalla prossima gara. Altrimenti il rischio di non vincere, di nuovo, sarebbe dietro l’angolo. E non è assolutamente un bene né per Pecco e nemmeno per la Ducati.