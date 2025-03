Pronostico FCSB-Lione: i francesi non hanno mai perso

FCSB-Lione è un match valido per gli ottavi di finale di Europa League: dove vedere la partita, formazioni, pronostico

Il caso della settimana è stato sicuramente quello di Paulo Fonseca, ex tecnico del Milan attualmente al Lione, espulso durante la partita di campionato e che subito dopo è andato faccia a faccia con l’arbitro. Nella giornata di domani si riunirà il giudice sportivo in Francia e il portoghese rischia a quanto pare sette mesi di squalifica. Sarebbe una mazzata.

Siamo certi che Fonseca ci stia pensando – ha chiesto scusa alla fine del match – come sta sicuramente pensando alla gara contro l’FCSB valida per gli ottavi di finale di Europa League. Sulla carta non c’è partita, il passaggio del turno anche per via della gara di ritorno in casa, sembra davvero essere in mano alla formazione francese che, inoltre, può contare anche su un’altra statistica che viene fuori andando a spulciare quelli che sono i precedenti tra queste due formazioni.

Che non sono molti c’è da dirlo. Quattro in totale e anche abbastanza datati. Ma il Lione quando ha affrontato l’FCSB non ha mai perso. A conferma del fatto che il divario è sempre stato netto e ci pare abbastanza netto pure in questa circostanza. I rumeni, comunque, attraversano un ottimo momento di forma e nello spareggio hanno eliminato il Paok. Sì, ma il Lione è davvero un’altra cosa.

Come vedere FCSB-Lione in diretta tv e in streaming

FCSB-Lione è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Lione è quotata 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Vittoria per il Lione che metterà immediatamente in discesa il passaggio del turno. E, alla fine di questo doppio confronto, saranno sei le gare nelle quali i francesi non avranno perso contro i rumeni. Gara che dovrebbe anche regalare un gol per squadra.

Le probabili formazioni di FCSB-Lione

FCSB (4-2-3-1): Tarnovanu; Cretu, Pepescu, Dawa, Radunovic; Sut, Chiriches; Miculescu, Tanase, Cisotti; Gheorghita.

LIONE (4-2-3-1): Lucas Perri; Kumbedi, Clinton Mata, Nhiakhate, Maitland-Niles; Tolisso, Tessmann; Cherki, Almada, Mikautadze; Lacazette.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3